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Phát hiện 17 hài cốt liệt sĩ, 5 di vật tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Tư, 19:40, 26/08/2026
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VOV.VN - Tối 26/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, thuộc Quận 10 cũ).

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng.

phat hien 17 hai cot liet si, 5 di vat tai cong vien le thi rieng hinh anh 1
Tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu B Công viên Lê Thị Riêng ngày 26/8 (Ảnh: Duy Phương)

Trong ngày 26/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 1.000m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 2 máy cuốc, 1 xe ủi, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và triển khai tìm kiếm.

phat hien 17 hai cot liet si, 5 di vat tai cong vien le thi rieng hinh anh 2
Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật ngày 26/8 (Ảnh: Duy Phương)

Kết quả trong ngày 26/8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại Khu B. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/8/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 511 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 258 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt đã được quy tập, có 478 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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