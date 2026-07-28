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VOV.VN - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 2 bức ảnh quý giá cùng nhiều di vật, mở ra hy vọng xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_phat-hien-26-hai-cot-liet-si-cung-di-anh-quy-gia-duoi-long-dat-dong-nai.m3u8
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Phát hiện 26 hài cốt liệt sĩ cùng di ảnh quý giá dưới lòng đất Đồng Nai
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2026-07/tiktok_phat-hien-26-hai-cot-liet-si-cung-di-anh-quy-gia-duoi-long-dat-dong-nai.m3u8
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