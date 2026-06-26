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VOV.VN - Người dân phát hiện bộ xương người trong bụi rậm tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, cạnh đó có một xe máy bỏ lại.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_phat_hien_bo_xuong_nguoi_giua_bai_co_o_khu_do_thi_dai_hoc_quoc_gia_tp.hcm_.m3u8
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Phát hiện bộ xương người giữa bãi cỏ ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM
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2026-06/tiktok_phat_hien_bo_xuong_nguoi_giua_bai_co_o_khu_do_thi_dai_hoc_quoc_gia_tp.hcm_.m3u8
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