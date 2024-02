Phát hiện cano chở 250 can xăng không hóa đơn, chứng từ tại Móng Cái

Theo thông tin từ Cục CSGT, lực lượng CSGT thuộc Thủy đoàn 1, Cục CSGT chủ trì phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, chức vụ, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an TP Móng Cái, Đồn Biên phòng Trà Cổ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh mới tiến hành bắt giữ phương tiện chở 250 can xăng không hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vi phạm

Cụ thể, vào hồi 9h ngày 20/2, tại khu vực vùng biển Bình Ngọc thuộc Khu 1 phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác liên ngành phát hiện 1 phương tiện thủy gắn động cơ máy thủy Cano, không có số hiệu, nhãn hiệu đang di chuyển về hướng biển Trà Cổ, TP Móng Cái trong khoang phương tiện có nhiều can nhựa chứa chất lỏng nghi là xăng, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện trên phương tiện có anh V.T.B (sinh năm 1988, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), điều khiển phương tiện chở 250 can nhựa chứa chất lỏng nghi là xăng (loại can 25 lít), quá trình kiểm tra anh B không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận lại toàn bộ nội dung sự việc làm căn cứ để xác minh xử lý theo quy định.

Phương tiện và tang vật trong vụ việc

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng V.T.B khai nhận toàn bộ chất lỏng chứa trong các can nhựa trên phương tiện bị lực lượng chức năng kiểm tra là xăng, số xăng trên được chiết từ cột bơm xăng gắn trên tàu mang biển số QN-85xx đang neo đậu tại vùng biển thuộc TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện và tang vật để phục vụ điều tra vụ việc

Vào khoảng 7h ngày 20/2, theo sự chỉ đạo của đối tượng tên Kiên, V.T.B điều khiển phương tiện xuồng máy nêu trên đến khu vực vùng biển Bãi đá đen thuộc TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nơi có tàu mang biển số QN-85xx đang neo đậu để bơm xăng vào các can nhựa để trên xuồng, sau khi bơm đầy các can thì vận chuyển đến vùng biển Trà Cổ, TP Móng Cái, khi đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định.