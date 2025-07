Phát hiện đường dây đổ trộm rác thải quy mô lớn ở TP HCM

Công an tỉnh Thái Nguyên kiện toàn 8 phó giám đốc, 92 công an cấp xã từ 1/7

VOV.VN - Chiều 29/6, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời trao quyết định cho 8 phó giám đốc Công an tỉnh. Thiếu tướng Bùi Đức Hải tiếp tục giữ chức Giám đốc.