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VOV.VN - Hai người đàn ông được phát hiện tử vong trên một chiếc ô tô đỗ ven Quốc lộ 32, đoạn qua xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
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Phát hiện hai người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ ven Quốc lộ 32 ở Phú Thọ
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2026-07/tiktok_phat-hien-hai-nguoi-dan-ong-tu-vong-tren-o-to-do-ven-quoc-lo-32-o-phu-tho.m3u8
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