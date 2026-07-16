Phát hiện hai người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ ven Quốc lộ 32 ở Phú Thọ

Tóm tắt

VOV.VN - Hai người đàn ông được phát hiện tử vong trên một chiếc ô tô đỗ ven Quốc lộ 32, đoạn qua xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

