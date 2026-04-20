Phát hiện hang động có thác nước cao 350m tại Phong Nha- Kẻ Bàng

Thứ Hai, 21:30, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chuyên gia vừa phát hiện một hang động mới trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị bên trong có một thác nước cao tới 350m. Hiện nay, các chuyên gia đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu.

Theo đó, đội khảo sát của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng bao gồm các chuyên gia phát hiện một hang động mới trong khu vực vườn, đặc biệt bên trong hang này có thác nước rất độc đáo. Hang có độ sâu khoảng 350m theo phương thẳng đứng và xuất hiện dòng thác chảy bên trong lòng hang. Các chuyên gia đã bước đầu tiếp cận khảo sát bên trong, tuy nhiên việc khảo sát hiện vẫn chưa hoàn tất, còn nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận, nên chưa thể đánh giá toàn diện.

Hang động mới vừa được phát hiện trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Dự kiến trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động cũng như thác nước vừa được phát hiện. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có 425 hang đã được phát hiện, trong đó có khoảng 50 hang được đưa vào khai thác du lịch.

Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á

VOV.VN - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị vượt qua nhiều ứng viên của châu Á và xuất sắc giành chiến thắng ở 2 hạng mục danh giá nhất về du lịch thiên nhiên trong lễ trao giải Du lịch thế giới 2025- World Travel Awards 2025 được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Phong Nha- Kẻ Bàng phát hiện hang động
Đu dây khám phá hố sụt Ác Mộng trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
VOV.VN - Hố sụt Nightmare (Ác Mộng) nằm trong hệ thống hang Hung Thoòng, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Hố sụt này sâu 250m, bên trong có dòng sông ngầm bí ẩn.

VOV.VN - Đoàn thám hiểm hang động Anh-Việt vừa phát hiện thêm 22 hang động mới qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa ở tỉnh Quảng Bình.

VOV.VN - Công an thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa bàn giao chiếc điện thoại của 1 du khách nước ngoài đánh rơi. Chiếc điện thoại này do 2 học sinh nhặt được, đưa đến trình báo Công an tìm người đánh rơi để trả lại.

