Phát hiện mẹ tử vong, con gái bị thương nặng tại vách đá ven đường ở Hà Tĩnh

Tóm tắt

VOV.VN - Người dân phát hiện một phụ nữ tử vong và con gái bị thương nặng tại khu vực vách đá ven đường lên chùa Long Đàm, thuộc tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

