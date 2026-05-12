Phát hiện nam thanh niên chở 360 cá thể chim hoang dã đi tiêu thụ

Thứ Ba, 20:16, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện nam thanh niên vận chuyển 360 cá thể chim hoang dã còn sống bằng xe máy để mang đi tiêu thụ.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 21h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) phát hiện một trường hợp vận chuyển chim hoang dã trái phép tại Km274, địa bàn phường Yên Thắng.

phat hien nam thanh nien cho 360 ca the chim hoang da di tieu thu hinh anh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 360 cá thể chim hoang dã

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B1-175.51, phía sau chở một thùng nhựa chứa nhiều cá thể chim hoang dã còn sống.

Tiến hành làm việc, nam thanh niên khai tên là Đoàn Công Hiệp, sinh năm 1980, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Số chim trong lồng gồm 360 cá thể chim hoang dã do anh Hiệp tự mình đánh bắt bằng hình thức bẫy lưới tại địa bàn tỉnh Hà Nam cũ rồi vận chuyển về tỉnh Thanh Hoá để bán. 

Hiện Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Đội kiểm lâm cơ động và PCCC Rừng thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Ninh Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng, CTV Trần Hồng/VOV.VN
Tag: chim hoang dã vận chuyển chim trái phép CSGT Tam Điệp Ninh Bình phường Yên Thắng Công an tỉnh Ninh Bình
Tin liên quan

Phát hiện cơ sở mua bán trái phép số lượng lớn chim hoang dã ở Đà Nẵng
Phát hiện cơ sở mua bán trái phép số lượng lớn chim hoang dã ở Đà Nẵng

VOV.VN - Lực lượng Công an và Kiểm lâm Đà Nẵng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Hữu Thọ mua bán trái phép 65 cá thể chim hoang dã, trong đó có loài thuộc nhóm quý hiếm IIB.

Bắc Ninh ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã
Bắc Ninh ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã

VOV.VN - Chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý trình trạng đặt bẫy, săn bắt chim hoang dã, chim di cư.

Việt Nam tham dự Đại hội thế giới về Du lịch khám phá đời sống chim hoang dã
Việt Nam tham dự Đại hội thế giới về Du lịch khám phá đời sống chim hoang dã

VOV.VN - Trong các ngày 11-12/10 tại tại thành phố Mérida, miền Tây Venezuela đã diễn ra “Đại hội thế giới lần thứ nhất về Du lịch khám phá đời sống chim hoang dã” với sự tham gia của các chuyên gia, học giả, các nhà khoa học đến từ hơn 21 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

