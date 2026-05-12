Phát hiện nam thanh niên chở 360 cá thể chim hoang dã đi tiêu thụ

Ngày 11/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 21h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) phát hiện một trường hợp vận chuyển chim hoang dã trái phép tại Km274, địa bàn phường Yên Thắng.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 360 cá thể chim hoang dã

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B1-175.51, phía sau chở một thùng nhựa chứa nhiều cá thể chim hoang dã còn sống.

Tiến hành làm việc, nam thanh niên khai tên là Đoàn Công Hiệp, sinh năm 1980, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Số chim trong lồng gồm 360 cá thể chim hoang dã do anh Hiệp tự mình đánh bắt bằng hình thức bẫy lưới tại địa bàn tỉnh Hà Nam cũ rồi vận chuyển về tỉnh Thanh Hoá để bán.

Hiện Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao cho Đội kiểm lâm cơ động và PCCC Rừng thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Ninh Bình xử lý theo quy định của pháp luật.