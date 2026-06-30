Phát hiện nhiều đạn cối và lựu đạn dưới chân cầu ở Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 29/6, người dân đi qua cầu Chợ Cầu phát hiện một số vật thể giống đạn cối nằm ở mép sông dưới chân cầu nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Đạn cối nằm lộ thiên khi nước rút.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền hai xã phối hợp với lực lượng công an có mặt kiểm tra, đồng thời phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số đạn cối và lựu đạn này là vật được sử dụng trong diễn tập, không còn ngòi nổ nên đã thu hồi, bảo đảm an toàn.

Theo chính quyền địa phương, trước đây khu vực phát hiện số đạn và lựu đạn thường bị ngập nước nên không ai phát hiện. Chỉ khi mực nước sông xuống thấp, các vật thể này mới lộ ra và được người dân phát hiện trình báo cơ quan chức năng.