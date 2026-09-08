Phát hiện quả bom 200kg còn nguyên ngòi nổ dưới lòng sông Đà

Sáng 8/9, tại thao trường diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ thuộc phường Tân Hòa, các lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hủy nổ an toàn một quả bom được phát hiện dưới lòng sông Đà, thuộc địa bàn xã Thịnh Minh.

Lòng sông Đà khi nước cạn, người dân liên tục phát hiện nhiều loại đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, ngày 31/8, khi mực nước sông Đà xuống thấp, người dân phát hiện một quả bom nằm dưới lớp bùn đất tại khu vực lòng sông thuộc thôn Tân Thịnh, xã Thịnh Minh. Quả bom được phát hiện trong tình trạng còn nguyên dạng, nguyên ngòi nổ và nằm cách khu dân cư khoảng 300m. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Thịnh Minh chỉ đạo Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã căng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, không để người dân và phương tiện đến gần khu vực phát hiện bom.

Đồng thời, UBND xã báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án di chuyển và hủy nổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom hàng không công phá đa dụng GP 250LP do Không quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

Quả bom dài khoảng 120cm, đường kính 27cm, trọng lượng khoảng 200kg. Bên trong bom chứa lượng lớn thuốc nổ mạnh, có khả năng gây sức công phá trên diện rộng khi phát nổ. Đáng chú ý, sau nhiều thập kỷ nằm dưới lòng sông, quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau khi khảo sát, nắm tình hình và đánh giá các yếu tố liên quan, lực lượng chức năng xây dựng phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và lực lượng tham gia trong toàn bộ quá trình di chuyển, vận chuyển và hủy nổ.

Sáng 8/9, quả bom được di chuyển bằng đường thủy từ khu vực phát hiện. Sau đó, quả bom được vận chuyển bằng ô tô chuyên dụng đến thao trường diễn tập của Bộ CHQS tỉnh tại phường Tân Hòa để tiến hành hủy nổ theo phương án đã được phê duyệt. Tại khu vực hủy nổ, lực lượng công binh sử dụng thuốc nổ mạnh để phá hủy quả bom.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, toàn bộ quá trình khoanh vùng, canh gác, di chuyển, vận chuyển và hủy nổ được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và lực lượng tham gia.