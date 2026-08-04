Phát hiện thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 3/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện, quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

