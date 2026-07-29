Phát hiện thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tóm tắt

VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM vừa phát hiện, cất bốc một mộ tập thể có 9 hài cốt liệt sĩ và 10 hài cốt trong các mộ đơn, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây lên 144.

