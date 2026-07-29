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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM vừa phát hiện, cất bốc một mộ tập thể có 9 hài cốt liệt sĩ và 10 hài cốt trong các mộ đơn, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây lên 144.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_phat-hien-them-19-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng.m3u8
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Phát hiện thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
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2026-07/tiktok_phat-hien-them-19-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng.m3u8
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