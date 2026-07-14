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VOV.VN - Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố HCM, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 13/7, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập 20 bộ.
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Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
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2026-07/tiktok_phat-hien-them-20-bo-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng.m3u8
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