Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Trong quá trình vệ sinh kỷ vật vừa quy tập tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai - trước sáp nhập là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (trong kháng chiến khu vực này là Bình Long), lực lượng chức năng xúc động phát hiện một di ảnh cá nhân được lưu giữ cẩn thận bên trong chiếc ví đã sờn của liệt sĩ.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_phat-hien-them-di-anh-ca-nhan-trong-ham-mo-liet-si-tai-tp.-dong-nai.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Phát hiện thêm di ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại TP. Đồng Nai
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_phat-hien-them-di-anh-ca-nhan-trong-ham-mo-liet-si-tai-tp.-dong-nai.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật