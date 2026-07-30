Phát hiện thêm di ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại TP. Đồng Nai

Tóm tắt

VOV.VN - Trong quá trình vệ sinh kỷ vật vừa quy tập tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai - trước sáp nhập là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (trong kháng chiến khu vực này là Bình Long), lực lượng chức năng xúc động phát hiện một di ảnh cá nhân được lưu giữ cẩn thận bên trong chiếc ví đã sờn của liệt sĩ.

