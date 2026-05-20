Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi

Các loài được phát hiện gồm gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía. Trong đó, gà lôi vằn, gà so ngực gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm động vật IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Riêng gà lôi hồng tía thuộc nhóm IIB, là nhóm động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ.

Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, đối với các loài thuộc nhóm IB, chỉ cần có hành vi săn bắt, bẫy bắt trái phép đã có thể bị xem xét xử lý hình sự. Mức xử lý cụ thể phụ thuộc vào số lượng cá thể, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra. Đối với các loài thuộc nhóm IIB, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nếu săn bắt trái phép; trường hợp săn bắt số lượng lớn, có tính chất tận diệt hoặc buôn bán trái phép vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Loài gà quý hiếm được phát hiện qua bẫy ảnh

Sau khi ghi nhận các đàn gà quý hiếm, lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng của vườn quốc gia này đã tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát, theo dõi sự di chuyển của động vật hoang dã và ngăn chặn các hành vi săn bắt trái phép.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện là nơi cư trú của khoảng 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ cùng gần 1.900 loài thực vật, với 192 loài đặc hữu. Với gần 300 bẫy ảnh được lắp đặt trên khắp khu vực rừng, thời gian qua, Vườn quốc gia này cũng đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm khác như bò tót, gấu ngựa và nhiều loài chim đặc hữu có giá trị bảo tồn cao.