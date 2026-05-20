中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện thêm loài gà rừng quý hiếm tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Quảng Ngãi

Thứ Tư, 11:07, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm sống trong các khu rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng.

Các loài được phát hiện gồm gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía. Trong đó, gà lôi vằn, gà so ngực gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm động vật IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Riêng gà lôi hồng tía thuộc nhóm IIB, là nhóm động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ.

Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray cho biết, đối với các loài thuộc nhóm IB, chỉ cần có hành vi săn bắt, bẫy bắt trái phép đã có thể bị xem xét xử lý hình sự. Mức xử lý cụ thể phụ thuộc vào số lượng cá thể, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra. Đối với các loài thuộc nhóm IIB, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính nếu săn bắt trái phép; trường hợp săn bắt số lượng lớn, có tính chất tận diệt hoặc buôn bán trái phép vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

phat hien them loai ga rung quy hiem tai vuon quoc gia chu mom ray, quang ngai hinh anh 1
Loài gà quý hiếm được phát hiện qua bẫy ảnh

Sau khi ghi nhận các đàn gà quý hiếm, lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng của vườn quốc gia này đã tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát, theo dõi sự di chuyển của động vật hoang dã và ngăn chặn các hành vi săn bắt trái phép.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện là nơi cư trú của khoảng 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ cùng gần 1.900 loài thực vật, với 192 loài đặc hữu. Với gần 300 bẫy ảnh được lắp đặt trên khắp khu vực rừng, thời gian qua, Vườn quốc gia này cũng đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm khác như bò tót, gấu ngựa và nhiều loài chim đặc hữu có giá trị bảo tồn cao.

img_5253_20260316104731.jpg

Giữ rừng, giữ đa dạng sinh học Chư Mom Ray

VOV.VN - Từ người dân ở các tổ bảo vệ rừng cộng đồng đến lực lượng bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tất cả cùng nỗ lực giữ rừng, giữ nguồn sinh kế và gìn giữ kho tàng đa dạng sinh học quý hiếm của đại ngàn.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: gà rừng quý hiếm vườn quốc gia quảng ngãi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện thêm 2 loài động vật quý hiếm ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray
Phát hiện thêm 2 loài động vật quý hiếm ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

VOV.VN - Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng).

Phát hiện thêm 2 loài động vật quý hiếm ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Phát hiện thêm 2 loài động vật quý hiếm ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

VOV.VN - Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng).

Phát hiện gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Phát hiện gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

VOV.VN - Hệ thống bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh KonTum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ. Đây là 2 loài động vật cực kỳ quý hiếm, thuộc nhóm IB được ưu tiên bảo vệ.

Phát hiện gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Phát hiện gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

VOV.VN - Hệ thống bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh KonTum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ. Đây là 2 loài động vật cực kỳ quý hiếm, thuộc nhóm IB được ưu tiên bảo vệ.

Quảng Ngãi: Phát hiện gà lôi ở vườn quốc gia Chư Mom Ray
Quảng Ngãi: Phát hiện gà lôi ở vườn quốc gia Chư Mom Ray

VOV.VN - Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum cũ) lại vừa ghi nhận từ hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) nhiều giống gà lôi, gà rừng sinh sống trong môi trường rừng.

Quảng Ngãi: Phát hiện gà lôi ở vườn quốc gia Chư Mom Ray

Quảng Ngãi: Phát hiện gà lôi ở vườn quốc gia Chư Mom Ray

VOV.VN - Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum cũ) lại vừa ghi nhận từ hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) nhiều giống gà lôi, gà rừng sinh sống trong môi trường rừng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục