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VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Phú Trạch (Quảng Trị) đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu mất tích trong tư thế ôm chặt nhau dưới hồ thủy lợi Sông Thai.
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https://vid.vov.vn/2026-07/6.phat-hien-thi-the-hai-cau-chau-trong-tu-the-om-chat-nhau-duoi-ho-thuy-loi.m3u8
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Phát hiện thi thể hai cậu cháu trong tư thế ôm chặt nhau dưới hồ thủy lợi
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2026-07/6.phat-hien-thi-the-hai-cau-chau-trong-tu-the-om-chat-nhau-duoi-ho-thuy-loi.m3u8
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