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Phát hiện vật thể bay nghi UAV gần sân bay Cát Bi, 3 chuyến bay phải điều chỉnh

Thứ Năm, 15:02, 03/09/2026
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VOV.VN - Một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), được phát hiện gần Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) tối 2/9, khiến 3 chuyến bay phải điều chỉnh phương án khai thác để bảo đảm an toàn.

Ngày 3/9, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) tối 2/9 bị ảnh hưởng sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), tại khu vực gần sân bay.

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Một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), được phát hiện gần Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) tối 2/9

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi, khoảng 19h23 ngày 2/9, kíp trực nhận được thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng tại vị trí cách Trung tâm khoảng 8km, về phía sân bay Cát Bi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, kíp trực đã thông báo tới các lực lượng liên quan, trong đó có Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh. Đồng thời, các phương án điều hành bay phù hợp được triển khai nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay tại khu vực.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, 3 chuyến bay tại Cát Bi phải điều chỉnh phương án khai thác. Trong đó, 2 chuyến bay đến Cát Bi được điều hành bay chờ. Sau đó, các tổ bay đề nghị chuyển hướng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Một chuyến bay chuẩn bị khởi hành từ Cát Bi phải chờ tại sân đỗ.

Theo các đơn vị quản lý bay, sự xuất hiện của vật thể bay tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn hàng không. Do đó, các kíp trực đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, tăng cường theo dõi và áp dụng phương án điều hành phù hợp.

Việc điều chỉnh phương án khai thác được thực hiện nhằm kiểm soát nguy cơ và bảo đảm an toàn cho các chuyến bay trong khu vực sân bay.

Nguy cơ từ UAV, flycam hoạt động gần sân bay

Vụ việc tại Cát Bi cho thấy UAV, flycam và các vật thể bay hoạt động gần khu vực cảng hàng không khi chưa được phép có thể gây gián đoạn khai thác, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay.

Khi xuất hiện nguy cơ từ các vật thể bay, hoạt động cất, hạ cánh có thể phải hạn chế hoặc điều chỉnh. Tàu bay có thể phải bay chờ, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng hạ cánh, qua đó ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác của các hãng hàng không và hành trình của hành khách.

VATM cho biết, an toàn hoạt động bay luôn được xác định là ưu tiên cao nhất. Khi tiếp nhận thông tin về UAV hoặc vật thể bay chưa xác định có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay, các cơ sở điều hành bay sẽ tăng cường theo dõi, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chủ động áp dụng phương án điều hành phù hợp.

Hoạt động khai thác chỉ được tổ chức bình thường khi các điều kiện an toàn được bảo đảm. Từ sự việc tại Cát Bi, yêu cầu tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn UAV, flycam cùng các vật thể bay hoạt động gần khu vực sân bay khi chưa được phép tiếp tục được đặt ra, nhằm bảo đảm an toàn hàng không, hạn chế ảnh hưởng tới hành khách, hãng hàng không và hoạt động khai thác.

Trước đó, tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và sân bay Cát Bi đã nhiều lần tạm dừng khai thác do phát hiện thiết bị UAV xuất hiện trái phép tại khu vực cận sân bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thừa nhận việc phát hiện và chế áp UAV hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu hệ thống thiết bị chuyên dụng, phát hiện, cảnh báo sớm, khả năng chế áp UAV trong trường hợp cần thiết.

Để tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự việc liên quan đến UAV tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của cảng hàng không và tạo thuận lợi hàng không, Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng kiến nghị Ủy ban Quốc gia về An ninh hàng không sớm thống nhất giao trách nhiệm chủ trì cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn cảng hàng không trong tình huống có UAV xâm nhập trái phép, ảnh hưởng đến các hoạt động bay dân dụng.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị đầu tư trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng để phát hiện, cảnh báo sớm UAV và thiết bị chế áp UAV trong trường hợp cần thiết, không chỉ dừng lại ở mức độ xác minh bằng mắt thường hay thông báo thủ công như hiện nay; bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử phạt hành chính và hình sự đủ mạnh đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái.

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35 chuyến bay bị ảnh hưởng vì UAV và diều xuất hiện gần sân bay

VOV.VN - Liên tiếp trong các ngày 6-7/6, nhiều vật thể bay như thiết bị bay không người lái (UAV) và diều xuất hiện gần khu vực cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Cát Bi, khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng. Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ và đề xuất nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự.

Phi Long/VOV.VN
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VOV.VN - Liên tiếp trong các ngày 6-7/6, nhiều vật thể bay như thiết bị bay không người lái (UAV) và diều xuất hiện gần khu vực cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Cát Bi, khiến hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng. Cục Hàng không cảnh báo nguy cơ và đề xuất nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự.

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