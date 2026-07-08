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VOV.VN - Trong lúc phát cỏ, dọn dẹp một mương dẫn nước tại xã Quan Thành (Nghệ An), người dân phát hiện một vật nghi là sọ người và trình báo cơ quan chức năng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_phat_hien_vat_the_nghi_la_so_nguoi_tai_muong_dan_nuoc_o_nghe_an.m3u8
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Phát hiện vật thể nghi là sọ người tại mương dẫn nước ở Nghệ An
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2026-07/tiktok_phat_hien_vat_the_nghi_la_so_nguoi_tai_muong_dan_nuoc_o_nghe_an.m3u8
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