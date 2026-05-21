Phát hiện vườn trà trăm tuổi trên núi Hòn Chảo, Đắk Lắk

Kết quả qua khảo sát thực địa của xã Hòa Mỹ mới đây đã xác định được quần thể vườn trà trăm tuổi này mọc ở độ cao từ 625m cho đến hơn 700m so với mực nước biển, trên diện tích gần 4ha. Kiểm đếm sơ bộ mỗi ha có gần 2.000 cây, đường kính trên 20cm. Theo những người lớn tuổi tại địa phương, những cây trà này là do người Pháp trồng. Trước năm 1975, người dân ở làng Mỹ Thành thường tổ chức đoàn lên núi để hái trà. Nhưng sau năm 1975, diện tích này bị lãng quên.

Sau hơn nửa thế kỷ bị lãng quên, quần thể trà núi Hòn Chảo đã thành rừng trà.

Rừng trà núi Hòn Chảo đã có thêm những cây mọc tự nhiên

Đối diện rừng trà núi Hòn Chảo là vùng dân cư ven sông Bánh Lái

Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương đã có kế hoạch vừa khai thác vừa bảo tồn quần thể trà này: "Để bảo vệ quần thể cây trà cổ này, xã Hòa Mỹ có kế hoạch quy hoạch vùng này và đề nghị tỉnh xem xét đưa vào diện bảo tồn, đồng thời tiến hành khai thác du lịch dưới tán rừng.Và đây cũng là điểm rất là đặc biệt và cũng hy vọng đó là sản phẩm du lịch đặc biệt của địa phương xã Hòa Mỹ".