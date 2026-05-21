Phát hiện vườn trà trăm tuổi trên núi Hòn Chảo, Đắk Lắk

Thứ Năm, 10:03, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vườn trà trăm tuổi với hơn 8.000 cây, vừa được phát hiện trên núi Hòn Chảo thuộc xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Sau hơn nửa thế kỷ bị lãng quên, vườn trà được trồng cách đây hàng trăm năm đang được địa phương lập kế hoạch bảo tồn và khai thác.

Kết quả qua khảo sát thực địa của xã Hòa Mỹ mới đây đã xác định được quần thể vườn trà trăm tuổi này mọc ở độ cao từ 625m cho đến hơn 700m so với mực nước biển, trên diện tích gần 4ha. Kiểm đếm sơ bộ mỗi ha có gần 2.000 cây, đường kính trên 20cm. Theo những người lớn tuổi tại địa phương, những cây trà này là do người Pháp trồng. Trước năm 1975, người dân ở làng Mỹ Thành thường tổ chức đoàn lên núi để hái trà. Nhưng sau năm 1975, diện tích này bị lãng quên.

Sau hơn nửa thế kỷ bị lãng quên, quần thể trà núi Hòn Chảo đã thành rừng trà.
Rừng trà núi Hòn Chảo đã có thêm những cây mọc tự nhiên
Đối diện rừng trà núi Hòn Chảo là vùng dân cư ven sông Bánh Lái

Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương đã có kế hoạch vừa khai thác vừa bảo tồn quần thể trà này: "Để bảo vệ quần thể cây trà cổ này, xã Hòa Mỹ có kế hoạch quy hoạch vùng này và đề nghị tỉnh xem xét đưa vào diện bảo tồn, đồng thời tiến hành khai thác du lịch dưới tán rừng.Và đây cũng là điểm rất là đặc biệt và cũng hy vọng đó là sản phẩm du lịch đặc biệt của địa phương xã Hòa Mỹ".

Đến Suối Giàng thưởng trà cổ thụ trên đỉnh mờ sương

VOV.VN - Tìm đến non cao Suối Giàng ở miền Tây Yên Bái để được chạm tay vào mây trắng, chìm đắm, phiêu du trong bảng lảng sương trời và có những đêm tiệc trà ở nơi được mệnh danh là "Đệ nhất kỳ quan trà Việt Nam” chắc chắn là một trong những trải nghiệm tuyệt diệu nhất.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Uống trà xanh mỗi ngày có giúp ngừa ung thư?
Trà xanh - thức uống truyền thống lâu đời thu hút sự chú ý nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Tuy nhiên, liệu thói quen uống trà mỗi ngày có thực sự giúp phòng ngừa ung thư như nhiều người kỳ vọng?

Kết nối tiêu thụ trà cổ thụ Việt Nam với thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và Sở Nông nghiệp nông thôn, Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đồng chủ trì khóa tập huấn về ngành công nghiệp trà cổ thụ giữa các tỉnh miền Bắc (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam.

