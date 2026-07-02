Phẫu thuật thành công khối u nặng gần 5kg cho nữ bệnh nhân ở Quảng Trị

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hông trái lan xuống hạ vị. Theo người bệnh, bụng đã to dần từ giữa năm 2025 nhưng chị cho rằng chỉ là dấu hiệu bình thường nên không đi khám.

Ca mổ có độ khó cao

Qua thăm khám và chụp CT, các bác sĩ phát hiện khối u rất lớn kích thước 40x30cm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng. Theo ê-kíp điều trị, đây là ca mổ có độ khó cao do phải bóc tách và lấy nguyên vẹn khối u để tránh nguy cơ phát tán tế bào nếu khối u có bản chất ác tính, đồng thời bảo tồn các cơ quan lân cận.

Sau ca phẫu thuật, khối u được cắt bỏ hoàn toàn, bệnh phẩm đã được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất và có hướng điều trị tiếp theo.

Sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục sau phẫu thuật

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo và cho biết cảm thấy nhẹ bụng rõ rệt. Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi trung niên và sau mãn kinh cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như bụng to bất thường, đau hoặc căng tức bụng kéo dài để được phát hiện và điều trị kịp thời.