Phó bí thư xã ở Tiền Giang gây tai nạn giao thông có biểu hiện say xỉn

Quan điểm của lãnh đạo xã là nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn giao thông thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và Nghị định 112 của Chính phủ.

Nơi xảy ra tai nạn do ông Nguyễn Bá Dương Phó bí thư xã Mỹ Tịnh An gây ra

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc khoảng 19 giờ ngày 25/3, em Châu Thị Ngọc M., (22 tuổi) ngụ ấp Mỹ An B điều khiển xe máy mang biển số 63.B4-804.37 lưu thông trên đường giao thông ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông Nguyễn Bá Dương phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã tông trực diện làm em M,. bị té ngã phải đến bệnh viện khám điều trị với thương tích là chấn thương phần mềm cổ tay, cổ chân, trầy xước tay, chân. Ông Dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng 50 mét.

Người dân chứng kiến chỉ địa điểm ông Dương té ngã có biểu hiện say xỉn

Theo người dân chứng kiến vụ tai này cho biết, ông Nguyễn Bá Dương sau khi gây tai nạn có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, công an xã Mỹ Tịnh An và công an huyện Chợ Gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Sau khi gây ra tai nạn, cơ quan y tế xét nghiệm ông Nguyễn Bá Dương kết quả nồng độ cồn là 301mg/100ml máu vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với quy định.

Điều đáng nói là khi các phóng viên báo chí đến tìm hiểu vụ tai nạn này, công an xã Mỹ Tịnh An từ chối cung cấp thông tin.

Chân em N., cũng bị băng bó khi sau đến bệnh viện điều trị.

Sáng 26/3, ông Nguyễn Bá Dương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tịnh An cùng một số người thân có đến gia đình em M., thăm hỏi, tặng quà nhưng phía gia đình không nhận.