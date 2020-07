Phó Chủ tịch nước gặp mặt đoàn cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An

Sáng nay (13/7), tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt 130 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An nhân dịp đoàn ra Thủ đô Hà Nội vào lăng viếng Bác và báo công với Bác.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

130 em thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Nghệ An ra Hà Nội lần này là những đội viên tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, công tác đội, trong đó có nhiều học sinh nghèo vượt khó. Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, đông dân, với 21 huyện, thành phố, thị xã, trong đó có 03 huyện thuộc diện 30a đặc biệt khó khăn của cả nuớc; toàn tỉnh hiện có hơn 170.000 nhi đồng, hơn 270.000 đội viên đang học tập, sinh hoạt tại 924 liên đội. Vượt qua nhiều khó khăn, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương; bằng tinh thần hiếu học và vượt khó, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.



Đặc biệt, phong trào “Thiếu nhi Nghệ An thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” được các liên đội trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nội dung phong phú hấp dẫn: Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”, phong trào xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi ”, phong trào “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”... Đã có gần 1.000 tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi” được xây dựng, 100% thiếu nhi thường xuyên được đọc sách, tham gia các hoạt động nâng cao văn hóa đọc.

Bạn Hà Thị Hiền Anh - Học sinh lớp 7C, trường Thực hành sư phạm Đại học Vinh bày tỏ: “Cháu cảm thấy thật vinh dự khi hôm nay được có mặt ở đây, gặp măt các bác, các cô, các chú. Trong suốt quá trình học tập và tham gia các hoạt động Đội, cháu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy cô giáo, của các anh chị phụ trách. Thay mặt cho 130 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An nói riêng và thiếu nhi Nghệ An nói chung, chúng cháu xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt Đội, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”.



Nói chuyện với cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao nỗ lực của các em nhỏ vượt khó học giỏi của tỉnh Nghệ An. Mỗi em mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đều là học sinh giỏi; nhiều bạn đạt nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia. Trong đó có nhiều em không chỉ là lớp trưởng mà còn là liên đội trưởng năng động, nhiệt tình, sáng tạo, đóng góp tích cực vào các phong trào, đoàn thể của trường.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiên niên, nhi đồng của tỉnh Nghệ An tiếp tục cố gắng, nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ, học tập tốt, phấn đầu trở thành công dân có ích: “Bác rất tin tưởng vào các cháu cũng như lời hứa của các cháu đã phát biểu là sẽ tiếp tục học giỏi tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Nghệ An cũng như truyền thống của con người Việt Nam đất nước Việt Nam và các cháu sẽ xứng đáng là những người chủ tương lai đất nước Việt Nam. Với tinh thần đó Bác chúc cho các cháu sẽ thực hiện được lời hứa của mình và thực hiện được giấc mơ của mình là sẽ là những cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu và các cháu sẽ học giỏi chăm ngoan và có nhiều sức sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa trở thành những công dân tiêu biểu để đóng góp cho đất nước Việt Nam chúng ta phát triển đàng hoàng hơn to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước”.



Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Nghệ An mà nòng cốt là Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục thường xuyên quan tâm, chăm lo, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tạo điều kiện tốt nhất để các em phấn đấu vươn lên, góp phần quan trọng phát triển bền vững đất nước./.