Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ Ba, 11:06, 31/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thời hạn 5 năm, từ ngày 31/3/2026.

Theo Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký, ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Bùi Thế Duy 48 tuổi, quê Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ Tin học, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, 14.

Ông là cán bộ có nền tảng học thuật nổi bật, với nhiều dấu ấn từ thời học sinh đến quá trình công tác, trải dài từ môi trường đại học, đơn vị đào tạo thanh niên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

pho chu tich vien han lam kh cn viet nam giu chuc giam doc Dai hoc quoc gia ha noi hinh anh 1
Ông Bùi Thế Duy 48 tuổi, quê Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến sĩ Tin học, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, 14

Ông Bùi Thế Duy từng giành huy chương đồng Tin học quốc tế năm 1995 tại Hà Lan và năm 1996 tại Hungary. Sau đó, ông nhận học bổng Chính phủ học đại học tại Australia, bảo vệ tiến sĩ khi 26 tuổi tại Hà Lan và được công nhận chức danh Phó giáo sư ở tuổi 31. Năm 2009, ông được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Trong quá trình công tác, ông từng là Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài; quy hoạch, chiến lược phát triển ngành khoa học và công nghệ.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 (tháng 1/2021), ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tháng 8/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 1/2026, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông tái đắc cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Nguyễn Trang/VOV.VN
