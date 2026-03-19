中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo làm rõ từng nguyên nhân nghèo tại Ea Bung

Thứ Năm, 18:35, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, sáng nay, 19/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với xã Ea Bung. Phó Thủ yêu cầu địa phương phải làm rõ từng nguyên nhân nghèo để có giải pháp phù hợp, không giảm nghèo chung chung

 

 

Theo báo cáo của UBND xã, Ea Bung được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã cũ, có diện tích hơn 390 km², dân số gần 9.750 người. Xã đã vận hành thông suốt trong hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 99%. Tuy nhiên, địa phương đang thiếu biên chế, hạ tầng giao thông, thủy lợi xuống cấp, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn tới 35,4%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm cán bộ, viên chức làm tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã đã đề xuất một số ý kiến, kiến nghị như: đề nghị Quốc hội, Chính phủ đẩy nhanh chủ trương quy hoạch tổng thể cấp xã mới; có cơ chế tập trung các nguồn lực để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội cho các xã biên giới đất liền, ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng nông nghiệp như giao thông, thủy lợi; có chính sách về thành lập lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng ở cấp xã…

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Phạm Thủy Tiên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bung cho biết, địa phương đang thiếu biên chế, hạ tầng giao thông, thủy lợi xuống cấp, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn tới 35,4%.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Ea Bung là địa bàn biên giới, điều kiện còn nhiều khó khăn, vì vậy cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông và thủy lợi. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương tập trung mọi người lực để chăm lo cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo đời sống của người dân vùng biên ngày một nâng cao

“Yêu cầu hộ nghèo phải làm rõ từng hộ, nghèo do đâu? Nghèo không có đất sản xuất thì ta phải giải quyết đất sản xuất; nghèo thiếu vốn thì ngân hàng chính sách phải cho vay; nghèo do không có điều kiện kỹ thuật canh tác  ngành nông nghiệp phải hướng dẫn để người dân thoát nghèo, còn những hộ không có khả năng thoát nghèo phải có chính sách. Tiếp tục có các mô hình trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao đời sống người dân. Quan tâm đến hệ thống tưới, kênh tưới để hỗ trợ cho người dân”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị.

Nam Trang / VOV-Tây Nguyên
Tag: Phó Thủ Tướng Hồ Quốc Dũng xã Ea Bung Đắk Lắk tìm nguyên nhân nghèo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ cao tốc Quy Nhơn –Pleiku
VOV.VN - Sáng nay 21/2 (mồng 5 Tết), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục