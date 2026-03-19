Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo làm rõ từng nguyên nhân nghèo tại Ea Bung

Theo báo cáo của UBND xã, Ea Bung được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã cũ, có diện tích hơn 390 km², dân số gần 9.750 người. Xã đã vận hành thông suốt trong hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 99%. Tuy nhiên, địa phương đang thiếu biên chế, hạ tầng giao thông, thủy lợi xuống cấp, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn tới 35,4%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thăm cán bộ, viên chức làm tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Bung

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã đã đề xuất một số ý kiến, kiến nghị như: đề nghị Quốc hội, Chính phủ đẩy nhanh chủ trương quy hoạch tổng thể cấp xã mới; có cơ chế tập trung các nguồn lực để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội cho các xã biên giới đất liền, ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng nông nghiệp như giao thông, thủy lợi; có chính sách về thành lập lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng ở cấp xã…

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Ea Bung là địa bàn biên giới, điều kiện còn nhiều khó khăn, vì vậy cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông và thủy lợi. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu địa phương tập trung mọi người lực để chăm lo cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo đời sống của người dân vùng biên ngày một nâng cao

“Yêu cầu hộ nghèo phải làm rõ từng hộ, nghèo do đâu? Nghèo không có đất sản xuất thì ta phải giải quyết đất sản xuất; nghèo thiếu vốn thì ngân hàng chính sách phải cho vay; nghèo do không có điều kiện kỹ thuật canh tác ngành nông nghiệp phải hướng dẫn để người dân thoát nghèo, còn những hộ không có khả năng thoát nghèo phải có chính sách. Tiếp tục có các mô hình trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao đời sống người dân. Quan tâm đến hệ thống tưới, kênh tưới để hỗ trợ cho người dân”. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị.