Phó Thủ tướng trao học bổng cho học sinh dân tộc Chăm tại TPHCM

Chiều 14/9, tại TPHCM, 500 học sinh, sinh viên dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP đã được nhận học bổng nhân dịp đầu năm học 2019- 2020. Đến dự có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao học bổng cho các em học sinh.

500 suất học bổng, trị giá mỗi suất từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng được trao cho các em học sinh, sinh viên dân tộc Chăm đến từ 14 quận huyện trên địa bàn thành phố. Đây là số tiền do Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, Báo Công an nhân dân và Hội Nhà báo TPHCM vận động nhằm góp phần chia sẻ phần nào khó khăn, động viên các em học sinh người Chăm phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong học tập.



Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cho biết, đồng bào Chăm ở TPHCM có khoảng 8.000 người, là một trong ba cộng đồng người dân tộc lớn của thành phố. Bà con dân tộc Chăm luôn tích cực hưởng ứng các phong trào của thành phố và đang ngày càng phát triển, hòa nhập với cộng đồng.

Số hộ nghèo đã giảm nhiều, nhà cửa khang trang hơn, nhưng số em phải bỏ học giữa chừng vẫn còn do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều người không có chuyên môn nên khó tìm việc làm ổn định, điều kiện kinh tế vẫn còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Do vậy, những suất học bổng được trao tặng hàng năm dành cho học sinh, sinh viên người Chăm là món quà thiết thực, thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các em đỡ vất vả hơn trên con đường đến trường.

Được nhận học bổng đợt này, em Ro Ly, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) bày tỏ: “Em thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên được nhận học bổng trong những năm cấp 3. Em không nghĩ mình được học bổng vì năm ngoái kết quả học không được tốt. Cho nên em nghĩ học bổng này sẽ là động lực giúp em vươn lên trong học tập những năm sắp tới”./.