Phú Thọ lắp đặt 200 camera phạt nguội trên đường phố

Với 200 camera giám sát được lắp đặt tại 91 vị trí trên đường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành và một số nút giao thông của thành phố Việt Trì, những hình ảnh vi phạm giao thông sẽ được lưu trữ, phục vụ trích xuất để giúp lực lượng CSGT xử phạt nguội những trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, và theo dõi các trường hợp vi phạm an ninh trật tự.

Thông qua hình ảnh camera, việc trích xuất sẽ đủ 4 yếu tố pháp lý là: không gian, thời gian vi phạm, lỗi vi phạm và biển số đăng ký của phương tiện vi phạm. Điều này khắc phục tình trạng người tham gia giao thông cố ý vi phạm khi không có mặt lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông hay thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng.

Đại úy Phùng Văn Khoa, đội phó Đội cảnh sát giao thông, Công an thành phố Việt Trì cho biết: “Với hình ảnh khách quan trung thực, rõ ràng, hệ thống camera ghi lại được tất cả các hình ảnh gồm có: đặc điểm phương tiện, biển kiểm soát phương tiện và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện, để qua đó là căn cứ để lực lượng cảnh sát giao thông lấy đó làm căn cứ để xử phạt các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, và qua đó phòng ngừa các trường hợp tai nạn giao thông có thể xảy ra” .

Đại tá Phùng Thế Ngôn, Trưởng Công an thành phố cho biết: “Công an thành phố đã thành lập các tổ về xử lý nguội và sẽ phối hợp với cán bộ của ủy ban để khai thác hệ thống camera trên các trục đường chính. Trước khi xử lý thì chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân biết để nhân dân tham gia giao thông thật tốt”.

Hệ thống giám sát vi phạm luật giao thông nằm trong 1 trong số mô hình chính của mô hình đô thị thông minh mà thành phố Việt Trì vừa tiếp nhận. Mô hình còn có hệ thống camera an ninh trật tự đô thị với 200 camera giám sát được lắp đặt tại 91 vị trí trên đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành và 1 số nút giao thông của thành phố. Cơ quan chức năng có thể quan sát tình hình giao thông trên địa bàn ở bất cứ thời điểm nào từ các góc quay, làm căn cứ cho quá trình điều tra.

Anh Phùng Minh Quang, người dân thành phố Việt Trì cho biết: “Với việc phạt nguội này sẽ nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, nhất là khi không có lực lượng cảnh sát giao thông trên đường”.

Hiện tại, để đạt hiệu quả của hệ thống sau khi tiếp nhận, công an thành phố Việt Trì đang quán triệt triển khai đến toàn bộ lực lượng đội cảnh sát giao thông thành phố. Việc triển khai phạt nguội các vi phạm an toàn giao thông cũng sẽ nâng cao việc thực thi thực hiện an toàn giao thông, góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tham gia giao thông của người dân, hướng tới xây dựng thành phố Việt Trì văn minh hiện đại./.