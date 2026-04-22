中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phú Thọ phong tỏa khu vực sụt lún, di dời hơn chục hộ dân bên bờ sông Thao

Thứ Tư, 14:37, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước nguy cơ mất an toàn do tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại khu Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng tại chỗ và tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận, tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại khu Phú Hà đang gây ra hiện tượng sụt lún trên diện rộng, làm hư hại nhiều công trình nhà ở và ảnh hưởng trực tiếp đến hơn chục hộ dân sinh sống trong khu vực.

Đê tả sông Thao đoạn qua phường Phong Châu (Phú Thọ) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nền đất sụt lún sâu và tường nhà nứt toác, buộc 11 hộ dân buộc phải khẩn cấp di dời.

Nhiều ngôi nhà xuất hiện các vết nứt lớn, nền nhà bị lún, tường nghiêng, có dấu hiệu đổ vỡ. Một số công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh, sân vườn cũng bị hư hại nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Là một trong những hộ bị ảnh hưởng, anh Lê Mạnh Hùng cho biết, tình trạng sạt lở tại khu Phú Hà đã xuất hiện từ khoảng một tháng trước, tuy nhiên những ngày gần đây diễn biến nhanh và nghiêm trọng hơn.

Sạt lở tại đê tả sông Thao khiến nhiều nhà dân bị sụt lún, tường nứt toác

“Từ khoảng 18h ngày 21/4, sạt lở xảy ra mạnh chỉ trong thời gian ngắn, đất đá tràn vào gần một nửa ngôi nhà. Gia đình chúng tôi buộc phải rời đi để đảm bảo an toàn”, anh Hùng chia sẻ.

Trước diễn biến khẩn cấp, ngay trong đêm 21/4, chính quyền phường Phong Châu đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các tổ chức đoàn thể túc trực 24/24h tại hiện trường, đồng thời khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân.

UBND phường Phong Châu phong tỏa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Đến sáng 22/4, toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao đã được di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân thu dọn, vận chuyển tài sản và giám sát chặt chẽ khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

11 hộ dân buộc phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ông Nguyễn Đức Lương, Bí thư phường Phong Châu cho biết, địa phương đã khẩn trương khoanh vùng khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác 24/24h, ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cấp trên để xây dựng phương án xử lý lâu dài. 

Nền đất sụt sâu, tường nứt toác, 11 hộ dân phải di dời khẩn cấp

Hiện nguyên nhân vụ sụt lún đang được các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đánh giá để có giải pháp khắc phục, ổn định đời sống người dân trong thời gian sớm nhất.

 

Phi Long- Đức Đông/VOV.VN
Tag: Phú Thọ Phong Châu sụt lún đất sạt lở đất di dời dân thiên tai cảnh báo nguy hiểm nhà dân hư hại chính quyền địa phương tin tức miền Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bờ sông Hồng sạt lở, Phú Thọ chi 7,5 tỷ đồng làm kè giữ đất, bảo vệ dân
VOV.VN - Hàng chục ha đất bờ sông Hồng (sông Thao) bị cuốn trôi, 30 hộ dân xã Tam Nông (Phú Thọ) thấp thỏm trước sạt lở. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, tỉnh Phú Thọ quyết định đầu tư 7,5 tỷ đồng kè khẩn cấp bờ sông Thao, thời gian thực hiện đến hết tháng 12/2025.

Phú Thọ: Sạt lở nghiêm trọng sát đỉnh kè bờ sông Hồng, đoạn qua xã Lâm Thao
VOV.VN - Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão, tình trạng sạt lở, xảy ra dọc bờ tả sông Thao (thuộc địa bàn khu 7, xã Thạch Sơn cũ, nay là xã Lâm Thao) diễn biến phức tạp gây thiệt hại về đất đai, hoa màu và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống đê kè cũng như đời sống nhân dân trong khu vực.

Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hồng ở Yên Bái “nuốt” hàng nghìn mét đất
VOV.VN - Tình trạng sạt lở bờ sông Hồng khiến hàng nghìn mét vuông đất canh tác bị cuốn trôi. Tỉnh lộ 166 đoạn km16+400 đã bị sạt lở sát tới chân đường.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục