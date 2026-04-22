Phú Thọ phong tỏa khu vực sụt lún, di dời hơn chục hộ dân bên bờ sông Thao
VOV.VN - Trước nguy cơ mất an toàn do tình trạng sụt lún, sạt lở đất tại khu Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động lực lượng tại chỗ và tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Theo ghi nhận, tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại khu Phú Hà đang gây ra hiện tượng sụt lún trên diện rộng, làm hư hại nhiều công trình nhà ở và ảnh hưởng trực tiếp đến hơn chục hộ dân sinh sống trong khu vực.
Nhiều ngôi nhà xuất hiện các vết nứt lớn, nền nhà bị lún, tường nghiêng, có dấu hiệu đổ vỡ. Một số công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh, sân vườn cũng bị hư hại nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Là một trong những hộ bị ảnh hưởng, anh Lê Mạnh Hùng cho biết, tình trạng sạt lở tại khu Phú Hà đã xuất hiện từ khoảng một tháng trước, tuy nhiên những ngày gần đây diễn biến nhanh và nghiêm trọng hơn.
“Từ khoảng 18h ngày 21/4, sạt lở xảy ra mạnh chỉ trong thời gian ngắn, đất đá tràn vào gần một nửa ngôi nhà. Gia đình chúng tôi buộc phải rời đi để đảm bảo an toàn”, anh Hùng chia sẻ.
Trước diễn biến khẩn cấp, ngay trong đêm 21/4, chính quyền phường Phong Châu đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các tổ chức đoàn thể túc trực 24/24h tại hiện trường, đồng thời khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân.
Đến sáng 22/4, toàn bộ các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao đã được di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân thu dọn, vận chuyển tài sản và giám sát chặt chẽ khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.
Ông Nguyễn Đức Lương, Bí thư phường Phong Châu cho biết, địa phương đã khẩn trương khoanh vùng khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác 24/24h, ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo cấp trên để xây dựng phương án xử lý lâu dài.
Hiện nguyên nhân vụ sụt lún đang được các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, đánh giá để có giải pháp khắc phục, ổn định đời sống người dân trong thời gian sớm nhất.