Phương tiện đi lại thế nào sau thông xe đường Vành đai 2 trên cao của Hà Nội?

Hôm nay (11/1), Hà Nội chính thức thông xe đường vành đai 2 Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở toàn tuyến bao gồm cả đường sau hơn 4 năm thi công. Dự án vành đai trị giá gần 10.000 tỷ đồng với 2 hợp phần: Mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở.

Lãnh TP Hà Nội và các cơ quan thực hiện nghi thức thông xe toàn tuyến đường Vành đai 2 trên cao.

Sau lễ thông xe, Sở GTVT TP Hà Nội vừa có thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ lưu thông qua tuyến đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

Theo đó, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được đi đường Vành đai 2 trên cao, bao gồm: Máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự; xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ duy tu bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa đường trên cao); người đi bộ, xe thô sơ; súc vật.

Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi đường Vành đai 2 trên cao: Ngoại trừ các phương tiện, đối tượng được liệt kê tại quy định nêu trên, các phương tiện cơ giới đường bộ có kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và đảm bảo các quy định của pháp luật có liên quan được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Xe máy không được lưu thông trên đường Vành đai 2 trên cao.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường trên cao phải tuân thủ biển báo giao thông, Luật Giao thông đường bộ và các quy định hiện hành về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ.

Mỗi chiều xe chạy gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,75m và dải an toàn trong rộng 0,5m, dải an toàn ngoài là 0,67m. Đối với các nhánh lên/xuống có bề rộng 7m, bố trí 1 làn đường xe chạy là 6m, dải an toàn hai bên là 0,5m.

Giao thông trên đường trên cao theo hai chiều riêng biệt (phân chia bởi dải phân cách cứng); các xe chỉ được ra, vào đường trên cao ở các đường đầu cầu và nhánh lên xuống tại Ngã Tư Sở; Ngã Tư Vọng; Trần Đại Nghĩa và điểm đầu tuyến chân cầu Vĩnh Tuy), phương tiện không được quay đầu xe trên đường trên cao, chỉ dẫn xe chạy trên đường trên cao thông qua hệ thống sơn phân làn và hệ thống biển báo.

Phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 2 sau lễ thông xe.

Phân bố làn xe chạy trên tuyến chính trên cao gồm, mỗi chiều xe chạy gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,75m và dải an toàn trong rộng 0,5m, dải an toàn ngoài là 0,67m.

Cụ thể, làn xe số 1 được bố trí sát với dải an toàn phía trong, phía giáp dải phân cách giữa. Làn xe số 2 được bố trí nằm sát với dải an toàn phía ngoài.

Đối với làn xe chạy trên các nhánh vào, ra đường trên cao, tất cả các nhánh ra và vào đường trên cao bao gồm 1 làn xe cơ giới rộng 6,0m, 2 dải an toàn hai bên rộng 0,5m.

Tốc độ khai thác tối đa cho phép trên cầu chính là 80km/h. Tốc độ khai thác tối đa cho phép trên cầu nhánh là 60 km/h. Thời gian áp dụng từ ngày 11/1.

Cấm xe máy, xe ba bánh, xe thô sơ không được lưu thông vào đường Vành đai 2 trên cao, xe ô tô được chạy tối đa 80km/h.

Trước đó, để chuẩn bị cho tuyến đường đi vào hoạt động, trong 2 năm qua Hà Nội đã 4 lần phân luồng lại khu vực cuối tuyến là nút giao Ngã Tư Sở để kéo giảm ùn tắc.

Theo phương án phân luồng Ngã Tư Sở mới đây, phương tiện bị cấm rẽ trái theo hướng Láng - Tây Sơn. Thay vào đó, các xe sẽ đi thẳng qua nút giao và rẽ trái tại điểm quay đầu đường Trường Chinh, sau đó rẽ phải về Tây Sơn.

Cùng đó, người tham gia giao thông cũng không được đi thẳng phía dưới cầu vượt Ngã Tư Sở để ra đường Tây Sơn. Phương án đưa ra là đi thẳng bằng cầu vượt hoặc rẽ phải về đường Trường Chinh rồi rẽ phải để đi Tây Sơn./.