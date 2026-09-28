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Podcast: Giữ hồn chợ xưa giữa lòng phố thị

Thứ Hai, 21:09, 28/09/2026
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VOV.VN - Chợ truyền thống sẽ thay đổi thế nào để cạnh tranh với siêu thị, cửa hàng tiện lợi và mua sắm online? Công nghệ có thể giúp chợ hiện đại hơn, nhưng làm sao để chợ vẫn giữ được cái tình, cái chất riêng và những điều khiến người ta muốn quay lại?

Giữ hồn chợ xưa giữa lòng phố thị 
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Cô giáo khiếm thị ở Quảng Ngãi xây kênh podcast để "Cất Tiếng"

VOV.VN - Từ câu chuyện đời và khát khao sẻ chia, cô giáo khiếm thị Võ Cẩm Giang (Quảng Ngãi) đã cùng cộng sự xây dựng podcast “Cất Tiếng” – nơi người khiếm thị chủ động kể câu chuyện của mình, lan tỏa tri thức, kỹ năng sống và kết nối cộng đồng trong không gian số.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
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