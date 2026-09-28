Podcast: Giữ hồn chợ xưa giữa lòng phố thị

VOV.VN - Chợ truyền thống sẽ thay đổi thế nào để cạnh tranh với siêu thị, cửa hàng tiện lợi và mua sắm online? Công nghệ có thể giúp chợ hiện đại hơn, nhưng làm sao để chợ vẫn giữ được cái tình, cái chất riêng và những điều khiến người ta muốn quay lại?
VOV.VN - Từ câu chuyện đời và khát khao sẻ chia, cô giáo khiếm thị Võ Cẩm Giang (Quảng Ngãi) đã cùng cộng sự xây dựng podcast “Cất Tiếng” – nơi người khiếm thị chủ động kể câu chuyện của mình, lan tỏa tri thức, kỹ năng sống và kết nối cộng đồng trong không gian số.
VOV.VN - Trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh đang chuyển mình mạnh mẽ sang podcast để thích ứng và thu hút công chúng. Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, nhiều chuyên gia đã chia sẻ giải pháp đổi mới nội dung, nâng cao kỹ năng nhằm chinh phục thính giả hiện đại.
VOV.VN - Trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh đang chuyển mình mạnh mẽ sang podcast để thích ứng và thu hút công chúng. Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, nhiều chuyên gia đã chia sẻ giải pháp đổi mới nội dung, nâng cao kỹ năng nhằm chinh phục thính giả hiện đại.
VOV.VN - Sáng 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, diễn ra hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”, thu hút đông đảo chuyên gia, nhà sản xuất podcast và cán bộ, phóng viên nhiều cơ quan phát thanh - truyền hình trong nước.
VOV.VN - Sáng 12/4, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, diễn ra hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”, thu hút đông đảo chuyên gia, nhà sản xuất podcast và cán bộ, phóng viên nhiều cơ quan phát thanh - truyền hình trong nước.