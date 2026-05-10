Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh

Trước đó, anh T gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch. Dù các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, anh không qua khỏi. Sau nhiều lần hội chẩn, bệnh nhân được xác định chết não và gia đình đã đồng ý hiến tặng mô, tạng để cứu người theo di nguyện của anh khi còn sống.

Các bác sỹ dành 1 phút tri ân nghĩa cử hiến tạng của N.T.T

Từ nghĩa cử cao đẹp này, các tạng của anh T đã được điều phối đến nhiều cơ sở y tế: tim chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, gan đưa tới Bệnh viện Việt Đức, hai giác mạc gửi về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đặc biệt, hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, mang lại cơ hội sống mới cho các bệnh nhân. Ca ghép được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sĩ từ Bệnh viện Việt Đức. Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến khoảng 19h ngày 10/5, các ca ghép tạng đã được thực hiện thành công và bước đầu ghi nhận những tín hiệu đáp ứng tích cực từ người bệnh.

Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chia sẻ trước mất mát với người nhà bệnh nhân

Chị Đinh Thị Ngân, Chủ nhiệm CLB máu hiếm Rh- tỉnh Quảng Ninh, cho biết anh T là một thành viên tích cực của CLB luôn gắn bó và sẵn sàng tham gia các hoạt động hiến máu cứu người nhất là những người cùng nhóm máu hiếm A-. Việc gia đình T quyết định hiến tặng mô, tạng là một nghĩa cử nhân văn, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái tới các thành viên CLB máu hiếm cũng như cộng đồng.

"T là một thành viên rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong nhóm máu hiếm, luôn sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Khi biết T, gia đình quyết định hiến tạng, tất cả chị em trong CLB tôi rất xúc động và khâm phục nghĩa cử cao đẹp đó. Em để lại một món quà rất là vô giá đó là sự sống và hy vọng cho nhiều người khác. Với CLB máu hiếm chúng tôi, T sẽ luôn là một người em có lối sống đẹp, giàu lòng nhân ái và đáng trân trọng", Chị Đinh Thị Ngân nói.