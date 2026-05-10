Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh

Chủ Nhật, 22:33, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của anh N.T.T (38 tuổi, trú khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả) – người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Trước đó, anh T gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch. Dù các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, anh không qua khỏi. Sau nhiều lần hội chẩn, bệnh nhân được xác định chết não và gia đình đã đồng ý hiến tặng mô, tạng để cứu người theo di nguyện của anh khi còn sống.

qua doi vi tai nan giao thong, hien tang cuu song nhieu benh nhan tai quang ninh hinh anh 1
Các bác sỹ dành 1 phút tri ân nghĩa cử hiến tạng của N.T.T

Từ nghĩa cử cao đẹp này, các tạng của anh T đã được điều phối đến nhiều cơ sở y tế: tim chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, gan đưa tới Bệnh viện Việt Đức, hai giác mạc gửi về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đặc biệt, hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, mang lại cơ hội sống mới cho các bệnh nhân. Ca ghép được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sĩ từ Bệnh viện Việt Đức. Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến khoảng 19h ngày 10/5, các ca ghép tạng đã được thực hiện thành công và bước đầu ghi nhận những tín hiệu đáp ứng tích cực từ người bệnh.

qua doi vi tai nan giao thong, hien tang cuu song nhieu benh nhan tai quang ninh hinh anh 2
Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chia sẻ   trước mất mát với người nhà bệnh nhân 

Chị Đinh Thị Ngân, Chủ nhiệm CLB máu hiếm Rh- tỉnh Quảng Ninh, cho biết anh T là một thành viên tích cực của CLB luôn gắn bó và sẵn sàng tham gia các hoạt động hiến máu cứu người nhất là những người cùng nhóm máu hiếm A-. Việc gia đình T quyết định hiến tặng mô, tạng là một nghĩa cử nhân văn, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái tới các thành viên CLB máu hiếm cũng như cộng đồng.

"T là một thành viên rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong nhóm máu hiếm, luôn sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Khi biết T, gia đình quyết định hiến tạng, tất cả chị em trong CLB tôi rất xúc động và khâm phục nghĩa cử cao đẹp đó. Em để lại một món quà rất là vô giá đó là sự sống và hy vọng cho nhiều người khác. Với CLB máu hiếm chúng tôi, T sẽ luôn là một người em có lối sống đẹp, giàu lòng nhân ái và đáng trân trọng", Chị Đinh Thị Ngân nói.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: hiến tạng tai nạn giao thông tử vong quảng ninh
Tin liên quan

VOV.VN - Sao Việt 1/3: Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý - đăng ký hiến tạng tại Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ngọc Hà cho biết việc đăng ký hiến tạng là điều cô đã suy nghĩ đến từ nhiều năm trước, nhưng đến dịp sinh nhật tuổi 38, cô mới thực hiện được.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép gan từ em gái hiến tặng anh
VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng vừa phối hợp thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhân Phan Anh Văn (31 tuổi), người hiến gan là em gái ruột Phan Thị Thủy Tiên (21 tuổi), cùng trú xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.

Sớm hoàn thiện quy định về mức chi trả đối với hoạt động hiến tạng, ghép tạng
VOV.VN - Sáng 12/12, tại Quảng Ninh, diễn ra Hội thảo “Đề xuất chi trả bảo hiểm y tế trong hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người”. Hội thảo đề cập đến vấn đề danh mục, mức chi trả, phương thức thanh toán đối với hoạt động hiến tạng, ghép tạng.

3 người hiến tạng hồi sinh sự sống cho 16 người mắc bệnh hiểm nghèo
VOV.VN - Trong 2 ngày 29 và 30/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức thành công 16 ca lấy, ghép đa tạng từ 3 người hiến chết não.

