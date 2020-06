Quản lý, cách ly an toàn chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vì đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện 2 mục tiêu kép là “khởi động nhanh, quyết liệt để tăng tốc phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo khống chế dịch bệnh”, đặc biệt là vấn đề ngăn chặn dịch xâm nhập từ bên ngoài.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

“Thủ tướng khẳng định kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thách thức. Phải biến khó khăn thách thức thành cơ hội. Các thành viên Chính phủ, các bộ ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tập trung thiết lập trạng thái bình thường mới, đồng thời không chủ quan lơ là, kiên quyết không để dịch bệnh quay trở lại”, ông Mai Tiến Dũng nói.



Với vấn đề các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao trở lại Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ đề xuất các chuyên gia về địa phương nào, thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm về cơ sở cách ly và quản lý: “Nếu chúng ta làm tốt kiểm soát y tế, cách ly an toàn toàn, chúng ta có thể khôi phục sản xuất, mở rộng đầu tư… Việc các chuyên gia trở lại làm việc còn nhiều vấn đề như chuyến bay tới Việt Nam và các thủ tục... Nhật Bản, Hàn Quốc đang lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên để nới lỏng các chuyến bay quốc tế, khi Việt Nam đã sang 46 ngày không có ca mắc mới Covid-19. Đây là lòng tin tưởng rất tốt với Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng đã giao các cơ quan tiếp tục nghiên cứu thời điểm thích hợp để hợp tác song phương với các nước cũng đảm bảo an toàn như Việt Nam, với yêu cầu hàng đầu là an toàn tuyệt đối, không để dịch quay lại”.



Theo ông Dũng, Việt Nam đang có “cơ hội vàng”, tái khởi động lại nền kinh tế rất sớm so với các nước trên thế giới./.