Quảng Bình cứu thành công tàu gặp nạn khi đang trên đường tránh bão

Khoảng 16h chiều 29/10, tàu cá số hiệu QB 93970TS, công suất 450CV, do ông Nguyễn Ngọc Hoàn, 45 tuổi, ở thôn Hải Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng, chạy vào bờ neo đậu tránh trú bão.

Trong quá trình vào Cửa Roòn, tàu cá bị này mắc cạn, trên tàu có 6 người, vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 300 mét. Tàu mắc cạn sâu, bị sóng đánh vỡ mạn dưới, nước tràn vào khoang tàu.

Tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp nạn khi trên đường vào cửa Roòn neo đậu tránh bão.

Đồn Biên phòng Roòn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với chủ tàu, đưa các tài sản và ngư dân trên tàu vào bờ an toàn. Do sóng to, trời tối, luồng lạch bị cạn nên không thể ra kéo tàu gặp nạn vào bờ.



Thiếu tá Lê Hồng Tư, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đến sáng 30/10, các lực lượng đã khắc phục được sự cố, sửa chữa chỗ vỡ trên mạn sau đó lai dắt tàu vào bờ an toàn.

“Vì tàu đi bị sai luồng lạch nên mắc cạn vào sâu khu vực bãi cát. Đơn vị đã điều lực lượng phối hợp với chủ tàu và các ngư dân để đưa tài sản và ngư dân vào bờ, sau đó tìm phương pháp kéo tàu ra khỏi khu vực mắc cạn. Sau một thời gian dài chúng tôi đã kéo tàu vào bờ an toàn”, ông Tư nói./.