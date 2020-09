Quảng Nam cho xuất viện thêm 7 bệnh nhân khỏi Covid-19

Trong đó, 5 trường hợp được chữa khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tại huyện Núi Thành gồm: bệnh nhân 462 (53 tuổi), bệnh nhân 931 (66 tuổi) cùng trú phường Minh An, thành phố Hội An; bệnh nhân 562 (53 tuổi) trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn; bệnh nhân 599 (9 tuổi) trú khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình và bệnh nhân 626 (38 tuổi), trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Các bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện.

2 trường hợp được điều trị khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam tại thị xã Điện Bàn gồm: bệnh nhân 860 (66 tuổi) trú phường Cẩm An và bệnh nhân 933 (35 tuổi) trú phường Minh An, cùng ở thành phố Hội An.

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 bệnh viện trên điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 30 trường hợp nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, trong đó một trường hợp tái dương tính./.