Quảng Nam dỡ bỏ phong tỏa một số khu dân cư

Lúc 0 giờ ngày 17/8, toàn bộ rào chắn, chốt kiểm soát khu vực khu dân cư Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Cuộc sống của 91 hộ dân với 384 nhân khẩu đã trở lại bình thường.

Khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình trở lại hoạt động bình thường.

Trước đó, tại khu dân cư này có 7 trường hợp trong 1 gia đình mắc Covid-19. Ngày 2/8, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định phong tỏa tạm thời khu dân cư Lưu Minh để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian này, nhiều nhà hảo tâm, cá nhân đã chung tay ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần giúp người dân an tâm cách ly. Huyện Thăng Bình đã thành lập Tổ hậu cần hỗ trợ bà con khi có trường hợp cần thiết, cấp kinh phí hỗ trợ tiền ăn 40 ngàn đồng mỗi người một ngày cho toàn bộ người dân trong trong khu phong tỏa.



Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Thăng Bình chỉ phong tỏa một khu, đến nay khoảng 11 ngày rồi không có phát sinh ca mới, còn cách ly y tế khoảng 200 người”.

Lực lượng chức năng dỡ bỏ hàng rào phong tỏa khu dân cư Lưu Minh.

Trong khi đó, từ 0 giờ ngày 17/8, lực lượng chức năng thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng dỡ bỏ phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An sau 14 ngày thực hiện phong tỏa. UBND thành phố Hội An yều cầu phường Cẩm An tiếp tục giám sát, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội; lưu ý người dân khối phố Thịnh Mỹ tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không thực sự cấp thiết, không được tụ tập đông người sau khi kết thúc lệnh phong tỏa./.