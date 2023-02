Quảng Ngãi siết hoạt động xe khách chạy hợp đồng sau vụ tai nạn làm 10 người chết

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 11.000 xe đăng ký hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Trong đó, có hơn 150 xe khách của 14 đơn vị, doanh nghiệp vận tải và hộ gia đình hoạt động theo tuyến cố định và gần 300 xe hợp đồng của hộ gia đình. Đó là chưa kể có hàng trăm xe ô tô cá nhân từ 4-16 chỗ ngồi hoạt động dịch vụ chở khách nhưng không đăng ký.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung siết chặt hoạt động xe khách, nhất là xe khách hợp đồng

Nghị định 86/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải về ô tô, kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng được quy định khá đơn giản chỉ là sự thỏa thuận giữa đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê xe vận tải. Các đơn vị kinh doanh vận tải được đón trả khách tại các điểm đã ghi trong hợp đồng; Khi vận chuyển hành khách, lái xe mang theo hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách.

Do đó, nhiều xe khách “hợp đồng” qua mặt các cơ quan chức năng, chạy tuyến cố định. Nhiều chủ xe còn thành lập nhà chờ đón khách, sử dụng các xe trung chuyển, mở “ bến cóc” ở các địa phương, gây khó cho việc kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các xe khách: “Theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông của Công an các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường hỗ trợ cho Phòng Cảnh sát Giao thông. Thứ nhất là tuyên truyền vận động kết hợp với tuần tra, kiểm soát đối với các chủ phương tiện là xe khách chở đúng số người quy định trên giấy kiểm định an toàn, môi trường. Thứ hai là tuyên truyền cho đội ngũ lái xe thực hiện đúng thời gian quy định của Bộ Giao thông - Vận tải quy định”.

Theo ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chánh Thanh tra giao thông tỉnh Quảng Ngãi thì hoạt động của các xe khách hợp đồng rất phức tạp. Ngoài việc chạy không đúng luồng, tuyến, giờ chạy của các xe này cũng không cố định nên việc quản lý hết sức khó khăn: “Chúng tôi đã tiến hành thanh tra đối với địa bàn nóng, tăng cường địa bàn nóng ở các vị trí xuất bến, bổ sung thêm lực lượng, tăng cường kiểm tra xe bỏ tuyến cố định, lập xe dù, bến cóc đón trả khách. Rà soát bố trí lực lượng kiểm tra để đảm bảo đi lại của nhân dân”.

Tăng cường kiểm tra xe khách

Hiện nay, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng chục chiếc xe vận tải hành khách chạy tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng chở bệnh nhân đi khám, chữa bệnh. Ông Võ Phiến, Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông: “Sắp tới, Sở sẽ chỉ đạo liên quan đến xe hợp đồng này. Chỉ đạo thanh tra Sở phối hợp với Công an, địa phương kiểm tra. Đề nghị địa phương tăng cường quản lý xe Hợp đồng này. Nếu trách nhiệm địa phương thì xử lý , còn vượt thì báo cáo lên tỉnh xử lý trường hợp này”./.