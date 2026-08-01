Quảng Ninh phát hiện quần thể chè hàng trăm năm tuổi tại vùng đất Đường Hoa

Tóm tắt

VOV.VN - Giữa đại ngàn Quảng Nam Châu mây phủ quanh năm, nơi những cánh rừng tự nhiên còn được gìn giữ, một quần thể chè cổ thụ vừa được phát hiện trên núi Tài Chi, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh. Những thân chè lớn, cao tới 10m, cùng lớp cây non tái sinh dày dưới tán rừng cho thấy sức sống bền bỉ của một nguồn gen bản địa quý. Phát hiện này mở thêm cứ liệu tìm hiểu lịch sử cây chè ở vùng Hà Cối xưa, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn và khai thác giá trị một cách khoa học.

