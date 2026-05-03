Quảng Ninh: Sập nhà trong lúc đang sửa, 1 người tử vong

Ngay sau khi nhận được thông tin sập nhà, UBND phường Bình Khê đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng phường phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ninh) và gia đình nạn nhân, huy động người và phương tiện tiến hành ngay các biện pháp cứu hộ, cứu nạn kịp thời. 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu, đồng thời khẩn trương tìm kiếm người còn lại.

Đến 17h50’, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân cuối cùng là ông N.V.L (SN 1963) đã tử vong.

Hiện trường vụ sập nhà

Qua kết quả xác minh sơ bộ ban đầu, chủ nhà là ông N.V.K (SN 1983), gia đình tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình làm ngôi nhà bị sập đổ.

UBND phường Bình Khê cho biết đang tiếp tục chỉ đạo công an phường báo cáo công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể thành lập đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị nạn và chia buồn với gia đình có người thiệt mạng.