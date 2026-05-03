中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh: Sập nhà trong lúc đang sửa, 1 người tử vong

Chủ Nhật, 20:47, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ sập nhà xảy ra vào hồi 16h15’ ngày 3/5, tại số 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê (Quảng Ninh). Căn nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc đang được sửa chữa khiến 3 người bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận được thông tin sập nhà, UBND phường Bình Khê đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng phường phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ninh) và gia đình nạn nhân, huy động người và phương tiện tiến hành ngay các biện pháp cứu hộ, cứu nạn kịp thời. 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu, đồng thời khẩn trương tìm kiếm người còn lại.

Đến 17h50’, lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân cuối cùng là ông N.V.L (SN 1963) đã tử vong. 

quang ninh sap nha trong luc dang sua, 1 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ sập nhà

Qua kết quả xác minh sơ bộ ban đầu, chủ nhà là ông N.V.K (SN 1983), gia đình tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình làm ngôi nhà bị sập đổ. 

UBND phường Bình Khê cho biết đang tiếp tục chỉ đạo công an phường báo cáo công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể thành lập đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị nạn và chia buồn với gia đình có người thiệt mạng.

CTV/VOV-Đông Bắc
Tag: sập nhà Quảng Ninh: Sập nhà đang sửa chữa 1 người tử vong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng: Không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí đối với nhà, đất sau sắp xếp
Thủ tướng: Không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí đối với nhà, đất sau sắp xếp

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện 19/2026 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xử lý, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; hoàn tất chuyển giao về địa phương trong thời hạn quy định, kiên quyết không để tài sản công hư hỏng, xuống cấp, thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng: Không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí đối với nhà, đất sau sắp xếp

Thủ tướng: Không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí đối với nhà, đất sau sắp xếp

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện 19/2026 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xử lý, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; hoàn tất chuyển giao về địa phương trong thời hạn quy định, kiên quyết không để tài sản công hư hỏng, xuống cấp, thất thoát, lãng phí.

Sau tiếng nổ lớn, tầng 2 ngôi nhà đổ sập khiến một người tử vong tại Hưng Yên
Sau tiếng nổ lớn, tầng 2 ngôi nhà đổ sập khiến một người tử vong tại Hưng Yên

VOV.VN - Sau tiếng nổ lớn phát ra từ nhà dân ở thôn An Bá, xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên), tầng 2 ngôi nhà đổ sập, một người tử vong tại chỗ.

Sau tiếng nổ lớn, tầng 2 ngôi nhà đổ sập khiến một người tử vong tại Hưng Yên

Sau tiếng nổ lớn, tầng 2 ngôi nhà đổ sập khiến một người tử vong tại Hưng Yên

VOV.VN - Sau tiếng nổ lớn phát ra từ nhà dân ở thôn An Bá, xã Ân Thi (tỉnh Hưng Yên), tầng 2 ngôi nhà đổ sập, một người tử vong tại chỗ.

Giải cứu 2 người bị thương mắc kẹt trong căn nhà sập ở TP.HCM
Giải cứu 2 người bị thương mắc kẹt trong căn nhà sập ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM (PC07) đã giải cứu kịp thời 2 người bị thương trong vụ sập nhà dân ven sông tại phường Chánh Hưng.

Giải cứu 2 người bị thương mắc kẹt trong căn nhà sập ở TP.HCM

Giải cứu 2 người bị thương mắc kẹt trong căn nhà sập ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM (PC07) đã giải cứu kịp thời 2 người bị thương trong vụ sập nhà dân ven sông tại phường Chánh Hưng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục