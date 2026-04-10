Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của các sự kiện lớn

PV: Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XVII diễn ra tại Quảng Ninh từ 11 - 13/4 và đây là lần thứ 2 sự kiện lớn của ngành phát thanh cả nước được tổ chức bên bờ Vịnh di sản. Bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện này đối với việc tiếp tục khẳng định vị thế của Quảng Ninh là điểm đến của các sự kiện quốc gia và quốc tế?

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bà Nguyễn Thị Hạnh: LHPT toàn quốc lần thứ XVII được tổ chức tại Quảng Ninh là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với ngành phát thanh cả nước mà còn đối với địa phương đăng cai. Điều này tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực tổ chức, kinh nghiệm thực tiễn và sự chủ động, chuyên nghiệp của tỉnh trong việc tổ chức các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế.

Trước hết, lợi thế nổi bật của Quảng Ninh nằm ở cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc sắc với hai Di sản Thế giới được công nhận là Yên Tử và Vịnh Hạ Long. Đó không chỉ là biểu tượng du lịch mà còn tạo nên không gian tổ chức sự kiện đặc biệt, góp phần nâng tầm giá trị và sức lan tỏa của chương trình. Thứ hai, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại giúp Quảng Ninh đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn, đa dạng về quy mô và tính chất. Thứ ba, Quảng Ninh là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các chương trình tầm cỡ với quy trình bài bản, đội ngũ chuyên nghiệp, bảo đảm các sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả và ấn tượng.

Bên cạnh các yếu tố về hạ tầng và kinh nghiệm, Quảng Ninh còn tạo dựng được hình ảnh một điểm đến thân thiện, môi trường du lịch văn minh, dịch vụ chất lượng cao. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm của đại biểu, du khách, góp phần tạo nên thành công chung của các sự kiện.

LHPT toàn quốc lần thứ XVII với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu là các nhà báo, phóng viên đến từ nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trong va ngoài nước là cơ hội để Quảng Ninh quảng bá hình ảnh và lan tỏa thông điệp về một địa phương năng động, hiện đại, hội nhập.

Sáng ngày 4/4, Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai các công việc chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh

Việc đón tiếp số lượng đại biểu lớn, tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động bên lề đặc sắc, mang đậm bản sắc địa phương cũng là dịp để tỉnh khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, từ công tác hậu cần, lưu trú, giao thông đến đảm bảo an ninh, an toàn. Trải nghiệm tích cực của đại biểu và các nhà báo sẽ góp phần rất lớn vào việc lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về Quảng Ninh sau sự kiện.

Có thể khẳng định, chính sự hội tụ đông đảo của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã làm gia tăng đáng kể giá trị và ý nghĩa của liên hoan, giúp Quảng Ninh là địa phương đăng cai trở thành tâm điểm truyền thông, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến tin cậy cho các sự kiện quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.

PV: Quảng Ninh là điểm đến hàng đầu của cả nước về du lịch và nổi bật với khả năng tổ chức những sự kiện văn hoá thể thao lớn với hàng chục ngàn người tham gia. Quảng Ninh cũng là địa phương có mạng lưới truyền thông đa phương tiện lớn mạnh dựa trên nền tảng số. Địa phương sẽ tận dụng thế mạnh này như thế nào để quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh Quảng Ninh tới công chúng cả nước và quốc tế, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Hạnh: Quảng Ninh là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của Việt Nam, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn. Cùng với đó, hiện nay, hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện của tỉnh không ngừng được đầu tư, phát triển mạnh mẽ trên nền tảng số.

Quảng Ninh luôn luôn chủ động phát huy vai trò của các cơ quan báo chí địa phương, đồng thời tăng cường liên kết với các cơ quan truyền thông Trung ương và quốc tế để mở rộng độ bao phủ thông tin. Tỉnh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ số, khai thác mạnh các nền tảng mạng xã hội, báo chí đa phương tiện và các hình thức truyền thông mới nhằm đưa hình ảnh Quảng Ninh đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn sẽ tiếp tục được xem là kênh truyền thông hiệu quả. Thông qua các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia, Quảng Ninh không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn mà còn gia tăng trải nghiệm thực tế, từ đó lan tỏa hình ảnh điểm đến một cách chân thực, sinh động. Tỉnh khuyến khích sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, xây dựng hệ sinh thái truyền thông mở, tương tác cao, qua đó huy động sự tham gia của cộng đồng, du khách và doanh nghiệp trong việc lan tỏa hình ảnh địa phương. Đây là cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu hướng truyền thông toàn cầu.

Có thể khẳng định, bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa thế mạnh du lịch, tổ chức sự kiện và truyền thông số, Quảng Ninh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quảng bá, từng bước khẳng định thương hiệu là điểm đến hấp dẫn, năng động và hội nhập trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh tới bạn bè trong nước và quốc tế

PV: Với vai trò là địa phương đăng cai, đồng hành cùng Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức LHPT toàn quốc lần thứ XVII, xin bà chia sẻ về những định hướng của tỉnh Quảng Ninh nhằm phát triển mô hình báo chí đa phương tiện, kết nối phát thanh truyền thống với các nền tảng số nhằm tạo ra các sản phẩm báo chí sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng?

Bà Nguyễn Thị Hạnh: Quảng Ninh xác định phát triển báo chí đa phương tiện không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được triển khai mạnh mẽ. Với vai trò là địa phương đăng cai LHPT toàn quốc lần thứ XVII, chúng tôi mong muốn đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đặc biệt là lĩnh vực phát thanh.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung vào một số định hướng lớn. Trước hết là tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo khả năng sản xuất, phân phối nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau.

Thứ hai, với cơ quan báo chí chủ lực là Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và phát triển mô hình báo chí hội tụ, tích hợp giữa phát thanh, truyền hình, báo điện tử và mạng xã hội. Phát thanh truyền thống sẽ được “làm mới” thông qua việc kết hợp với phát thanh hiện đại như podcast, audio on-demand …, qua đó, mở rộng đối tượng công chúng tiếp cận.

Thứ ba, chú trọng phát triển nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao. Tỉnh sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có tư duy số, kỹ năng đa phương tiện, khả năng làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung phù hợp với xu hướng mới.

Tỉnh cũng sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam, để cập nhật công nghệ, mô hình vận hành tiên tiến.

Quảng Ninh hướng tới xây dựng một hệ sinh thái truyền thông mở, linh hoạt, lấy công chúng làm trung tâm, trong đó mỗi sản phẩm báo chí không chỉ đảm bảo tính chính xác, kịp thời mà còn phải hấp dẫn, có tính tương tác cao và mang lại giá trị trải nghiệm cho người dùng.

Thông qua những định hướng này, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển báo chí đa phương tiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng hình ảnh địa phương năng động, hiện đại, đi đầu trong chuyển đổi số báo chí, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của công chúng trong kỷ nguyên số.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!