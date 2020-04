Quảng Ninh yêu cầu thanh tra việc mua sắm máy xét nghiệm Covid-19

Trưa 25/4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước dư luận báo chí quan tâm về vấn đề mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19của ngành Y tế, Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có Công văn chỉ đạo rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan đến mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 và các thiết bị y tế liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh.



Cụ thể, Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 và các thiết bị y tế được trang bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30/4/2020.

Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo rà soát hồ sơ, thủ tục mua sắm máy xét nghiệm Covid-19

Đồng thời, Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp ngân sách và vấn đề mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh của Sở Y tế; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo quy định của Đảng và pháp luật (nếu có vi phạm).



Ngày 24/4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua một số cơ quan báo chí, trang mạng xã hội đưa thông tin về việc tỉnh Quảng Ninh đầu tư mua hệ thống máy xét nghiệm bệnh Covid-19 cao hơn nhiều lần so với giá thực tế. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin không chính xác.



Theo Sở Y tế, Quảng Ninh là địa phương trọng điểm tuyến đầu chịu nhiều áp lực trực tiếp ngay từ ngày đầu bùng phát dịch tại Trung Quốc. Tỉnh cũng thực hiện đón các chuyến bay đưa đồng bào từ các nước có dịch về nước qua Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Do đó, để chủ động thực hiện xét nghiệm tại chỗ phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đầu tư mua hệ thống thiết bị Realtime PCR phục vụ cho công tác xét nghiệm bệnh Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, quy trình mua thiết bị được thực hiện công khai, minh bạch, với giá cạnh tranh, đúng quy định pháp luật.

Hệ thống máy xét nghiệm này đã phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện việc ngăn chặn dịch ngay từ giai đoạn đầu.



Kết quả xét nghiệm bệnh Covid-19 của CDC Quảng Ninh được Trung ương xác nhận hoàn toàn chính xác và là một trong những tỉnh được Bộ Y tế đồng ý cho triển khai thực hiện và công nhận kết quả.



Được biết, máy Realtime PCR là hệ thống mở cho phép chạy được nhiều loại hóa chất khác nhau có thể xét nghiệm được nhiều loại bệnh truyền nhiễm, không riêng Covid-19.

Trên thị trường, phần lớn máy này phải nhập từ Đức hoặc một số nước châu Âu có giá từ 2,5 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng, tùy công suất và cấu hình.

Liên quan đến việc mua máy Realtime PCR, mới đây, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Cảm (57 tuổi) - Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 bị can khác do liên quan đến sai phạm trong việc mua sắm thiết bị phòng dịch Covid-19.



Cụ thể, CDC Hà Nội bị điều tra việc nhập máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống Covid-19từ nước ngoài về Việt Nam về với giá 2,3 tỷ đồng nhưng bị nâng khống lên 7 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị này cũng đang điều tra về số lượng máy được CDC nhập về Việt Nam./.