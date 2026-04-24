Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh

Thứ Sáu, 11:42, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng ngày 24/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 - Quân khu 4 tìm kiếm và quy tập từ xã Hướng Lập.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi xuân cho quê hương, đất nước. 

Các đại biểu tham dự Lễ truy điệu

Trước đó, 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại các thôn Cù Bai, Chà Lỳ, Cựp, xã Hướng Lập. Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,6m, kèm theo nhiều di vật còn khá nguyên vẹn như: cúc quần áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn K54.

 Lãnh đạo Đoàn KT –QP 337 thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ

Lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một lọ nhựa chứa thông tin liên quan đến liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện cùng nhiều di vật quan trọng, góp phần làm sáng tỏ thêm thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực này. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong thời gian từ ngày 11/3 đến nay.

 Đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an táng
Lễ an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được tổ chức an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh, trong niềm xúc động và biết ơn vô hạn của đồng bào, chiến sĩ và chính quyền địa phương.

Quy tập nhiều hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

VOV.VN - Từ ngày 12 đến 19/1/2026, Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia. Như vậy, từ đầu mùa khô 2025 - 2026 đến nay, Đội K53 đã tìm thấy, quy tập 15 hài cốt liệt sĩ Bộ đội Việt Nam.

CTV Bích Liên/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị liệt sĩ Quốc phòng
