Quảng Trị: Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Khe Sanh

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi xuân cho quê hương, đất nước.

Các đại biểu tham dự Lễ truy điệu

Trước đó, 8 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại các thôn Cù Bai, Chà Lỳ, Cựp, xã Hướng Lập. Hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,6m, kèm theo nhiều di vật còn khá nguyên vẹn như: cúc quần áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn K54.

Lãnh đạo Đoàn KT –QP 337 thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ

Lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một lọ nhựa chứa thông tin liên quan đến liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện cùng nhiều di vật quan trọng, góp phần làm sáng tỏ thêm thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực này. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong thời gian từ ngày 11/3 đến nay.

Đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an táng

Lễ an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được tổ chức an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh, trong niềm xúc động và biết ơn vô hạn của đồng bào, chiến sĩ và chính quyền địa phương.