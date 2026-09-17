Quốc lộ 48E ở Nghệ An bị xé toạc sau mưa lũ

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Thắng, Nghệ An, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm hư hỏng nghiêm trọng một đoạn quốc lộ 48E qua địa bàn.

Quốc lộ 48E bị xé toạc, bong tróc do mưa lũ.

Sự cố xảy ra tại khu vực cầu Khe Đá Hàn, dài khoảng 10m trên quốc lộ 48E, nối khu vực Nghĩa Đàn với xã Quỳnh Thắng.

Mưa to đến rất to nhiều ngày qua, khiến nước từ các khe, suối và khu vực thượng nguồn đổ về nhanh. Có thời điểm, nước dâng cao hơn 1m, tràn qua mặt cầu và đoạn đường hai bên, khiến người dân không thể lưu thông.

Dòng nước chảy xiết đã xói mạnh vào nền đường. Khi lũ rút, mặt cầu Khe Đá Hàn cùng lớp bê tông nhựa ở hai đầu cầu bị bong tróc, bóc tách và nứt vỡ thành nhiều mảng lớn.

Hình ảnh do người dân chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều mảng nhựa đường bị nâng lên, xô lệch; các khe nứt lớn chạy dọc, ngang khắp mặt đường. Tại một số vị trí, nước khoét sâu và cuốn trôi vật liệu phía dưới, để lộ lớp đá cấp phối.

Mặt đường bị phá vỡ thành từng mảng, chênh lệch độ cao lớn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Sau sự cố đơn vị quản lý đang lên phương án khắc phục.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Quỳnh Thắng đã phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ rào chắn, tạm cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Đến chiều tối 16/9, đơn vị quản lý đường bộ đã có mặt kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng và lên phương án khắc phục.

Quốc lộ 48E là tuyến giao thông quan trọng của Nghệ An, kết nối các khu vực phía tây với vùng ven biển, đóng vai trò lớn trong giao thương và đi lại của người dân.