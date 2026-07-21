English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí

Thứ Ba, 21:51, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Nghị định số 287/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí.

Chính phủ ban hành Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực: Điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất bản.

Về tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, Nghị định quy định: 

Tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

quy dinh moi ve tien ban quyen trong linh vuc bao chi hinh anh 1
Ảnh minh họa

Tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình được chi trả trong đơn giá sản xuất tác phẩm báo chí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sản xuất nội dung theo nhiệm vụ đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Căn cứ các trường hợp quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 3 của Nghị định này, thẩm quyền quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị định này và cơ chế tự chủ của cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật, mức tiền bản quyền khuyến khích do người đứng đầu cơ quan báo chí quyết định hoặc thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tiền bản quyền khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử

Đối với tiền bản quyền khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử, Nghị định quy định như sau:

Tiền bản quyền đối với tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng trên cơ sở tiêu chí về tần suất, thời lượng, vị trí sử dụng, mục đích, phạm vi, hình thức, phương tiện khai thác, sử dụng, doanh thu (nếu có) hoặc tiêu chí khác theo quy định của pháp luật có liên quan nhưng không được thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm.

Trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo chí in, báo chí điện tử mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan nhằm mục tiêu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại dành cho trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Tiền bản quyền khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình

Nghị định quy định tiền bản quyền đối với tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình do cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng không thấp hơn khung chi trả đối với các thể loại tác phẩm như sau:

Đối với phát thanh:

quy dinh moi ve tien ban quyen trong linh vuc bao chi hinh anh 2

Đối với truyền hình:

bao-chi-2.png

Trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình mà cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, hoạt động truyền hình thực hiện khai thác, sử dụng không có nguồn thu từ tài trợ quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào thì số tiền bản quyền chi trả bằng 30% khung chi trả quy định tại khoản 1 nêu trên.

Trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình từ lần thứ hai trở đi thì tiền bản quyền được chi trả theo thỏa thuận với cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc đại diện quản lý hoặc tổ chức được phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật trên cơ sở tiêu chí về tần suất sử dụng, thời lượng, khung giờ, phương tiện, nền tảng khai thác, sử dụng, doanh thu (nếu có) hoặc tiêu chí khác.

Trường hợp khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí thuộc loại hình phát thanh, truyền hình mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan nhằm mục tiêu tuyên truyền không nhằm mục đích thương mại dành cho trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền nhưng phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2026.

Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn đàn Báo chí toàn quốc: Mỗi cơ quan báo chí cần tìm ra lợi thế khác biệt
Diễn đàn Báo chí toàn quốc: Mỗi cơ quan báo chí cần tìm ra lợi thế khác biệt

VOV.VN - Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III năm 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Diễn đàn Báo chí toàn quốc: Mỗi cơ quan báo chí cần tìm ra lợi thế khác biệt

Diễn đàn Báo chí toàn quốc: Mỗi cơ quan báo chí cần tìm ra lợi thế khác biệt

VOV.VN - Chiều 19/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III năm 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Báo chí cần chuyển từ cơ quan thông tin sang dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo
Báo chí cần chuyển từ cơ quan thông tin sang dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo

VOV.VN - Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, báo chí cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ cơ quan thông tin đơn thuần trở thành cơ quan dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo chính sách và định hướng dư luận xã hội; làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng.

Báo chí cần chuyển từ cơ quan thông tin sang dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo

Báo chí cần chuyển từ cơ quan thông tin sang dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo

VOV.VN - Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, báo chí cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ cơ quan thông tin đơn thuần trở thành cơ quan dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo chính sách và định hướng dư luận xã hội; làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng.

Chủ tịch Quốc hội: Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm
Chủ tịch Quốc hội: Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào chiều 14/6, Chủ tịch Quốc hội đánh giá báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, tích cực ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội: Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm

Chủ tịch Quốc hội: Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào chiều 14/6, Chủ tịch Quốc hội đánh giá báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, tích cực ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục