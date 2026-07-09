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Quy định mới về xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thứ Năm, 18:45, 09/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg ngày 08/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Trong đó có điểm mới là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được trao quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời, được cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho cả các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và các bộ, ngành khác có trụ sở trên địa bàn tỉnh (trừ khối Quốc phòng và Công an).

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Cụ thể, Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg nêu rõ thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp như sau:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Bộ trưởng Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý và các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và các bộ, ngành khác có trụ sở trên địa bàn tỉnh trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 nêu trên.

Về Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, thay vì yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao một số giấy tờ như quy định cũ, Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg yêu cầu chỉ cần nộp bản sao của các giấy tờ như: Bản sao kết quả xét nghiệm HIV âm tính; bản sao kết quả xét nghiệm HIV dương tính của nguồn gây phơi nhiễm HIV (nếu có) (Đối với Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp); bản sao một trong các giấy tờ sau: kết quả xét nghiệm HIV dương tính, tóm tắt hồ sơ bệnh án của người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (Đối với Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp).

Về trình tự cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 6 Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg trong đó nhấn mạnh quy định cách thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử: Việc nộp hồ sơ điện tử tuân thủ theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và không yêu cầu nộp các thành phần hồ sơ đã được kết nối, chia sẻ trên cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Rút ngắn thời hạn giải quyết

Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg theo hướng rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ. Cụ thể: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo quy định tại Mẫu số 04 và Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Quy định cũ thời hạn là 05 ngày).

Quyết định số 34/2026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ tiếp tục giải quyết theo Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế cho đến khi kết thúc thủ tục hành chính.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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