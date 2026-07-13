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Tóm tắt
VOV.VN - Dịch vụ check quy hoạch đang nở rộ trên các website, mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là nguy cơ lớn lộ lọt dữ liệu cá nhân.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_ra-soat-cac-website-ve-quy-hoach-thu-do-co-dau-hieu-vi-pham.m3u8
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Từ khóa
Rà soát các website về quy hoạch Thủ đô có dấu hiệu vi phạm
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2026-07/tiktok_ra-soat-cac-website-ve-quy-hoach-thu-do-co-dau-hieu-vi-pham.m3u8
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