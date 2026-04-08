Rà soát hoạt động tuyên truyền ATGT tại các cơ sở giáo dục

Thứ Tư, 11:23, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến phản ánh của người dân về chương trình “Uni Care Day” tổ chức tuyên truyền ATGT trong trường đại học có nhiều dấu hiệu bất thường, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản phúc đáp, đồng thời chuyển nội dung tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo văn bản số 32/VP ngày 27/2/2026, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh liên quan đến nội dung tuyên truyền và trách nhiệm bảo đảm an toàn phương tiện tại chương trình “Uni Care Day” tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ GTVT. Cơ quan này khẳng định sẽ chuyển các nội dung phản ánh đến các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền (nếu có).

Đồng thời, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị Ban ATGT các tỉnh, thành phố rà soát và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông được tổ chức đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả.

ra soat hoat dong tuyen truyen atgt tai cac co so giao duc hinh anh 1
Chương trình tuyên truyền an toàn giao thông miễn phí những vẫn mở xưởng dịch vụ tại sân trường để sửa chữa, thu tiền 

Trước đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) nhận được đơn của bà T.T.H.V phản ánh về việc tổ chức chương trình “Uni Care Day” trong khuôn viên trường học. Theo nội dung phản ánh, chương trình được quảng bá với thông điệp “miễn phí 100%”, tuy nhiên thực tế tại sự kiện, người tham gia vẫn phát sinh các giao dịch liên quan đến thay thế linh kiện phương tiện. Đáng chú ý, một số giao dịch được cho là không đi kèm hóa đơn tài chính hoặc chứng từ hợp lệ, làm dấy lên băn khoăn về tính minh bạch cũng như việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động tổ chức.

Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh việc phối hợp với các cơ quan như lực lượng Cảnh sát giao thông, ngành giáo dục, xây dựng và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo hoạt động tuyên truyền được thực hiện đúng đối tượng, đúng nội dung, tuân thủ quy định pháp luật. Các kết quả kiểm tra (nếu có) sẽ là cơ sở để làm rõ bản chất hoạt động của chương trình, cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

VOV.VN sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Triều Quân/VOV.VN
