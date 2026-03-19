Rác, nước đen và mùi hôi lại “bủa vây” kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Những ngày gần đây, dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoạn qua đường Trường Sa – Hoàng Sa, khu vực phường Tân Sơn Hòa và phường Tân Sơn Nhất, rác thải từ thượng nguồn liên tục đổ dồn về cuối kênh, tạo thành từng mảng dày đặc. Rác sinh hoạt, lục bình nổi lềnh bềnh, mắc kẹt dưới chân cầu và dọc hai bên mép nước. Nước kênh đổi sang màu đen, xuất hiện váng dầu, bọt khí; nhất là khi trời nắng hoặc nước ròng, mùi hôi bốc lên, gây khó chịu cho người dân sinh sống quanh khu vực.

Cuối tháng 2, lục bình phủ một đoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, cho thấy tình trạng rác và vật nổi theo dòng nước dồn về cuối tuyến

Một số người dân phản ánh: “Mình cũng phản ánh rồi, cũng mong là vớt rác hết cho sạch sẽ, không ảnh hưởng vệ sinh môi trường, rác như vậy là sinh ra muỗi, gặp mùa mưa thì bệnh sốt xuất huyết nhiều, ảnh hưởng đến đời sống người dân ở đây”

“Rác thải trên bờ quăng xuống đây, rác gì họ cũng quăng xuống đây được”.

“Nhiều người đi qua đây thấy mùi hôi bốc lên do rác sinh hoạt với bùn đất tạo nên mùi khó chịu”.

Nước kênh xuất hiện váng đen, rác nổi lềnh bềnh quanh trụ cầu

Dù lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức vớt rác nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn. Theo đơn vị thu gom, lượng rác trôi nổi trên kênh rất lớn và xuất hiện liên tục theo con nước. ông Trương Văn Hổ – Đội vớt rác kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè cho biết: “Công ty môi trường cũng tổ chức thường xuyên vớt rác trên kênh, khi mình làm sạch hôm nay thì ngày mai nước lên – xuống thì tiếp tục rác tràn vô, cho nên ngày nào mình cũng phải vớt”.

Rác thải sinh hoạt, túi ni-lông và bùn đen ứ đọng dưới chân cầu, tạo thành lớp ô nhiễm dày đặc trên mặt nước

Thực tế này cho thấy, nỗ lực làm sạch dòng kênh sẽ khó bền vững nếu ý thức giữ gìn môi trường của một bộ phận người dân chưa thay đổi, trong khi dự án xử lý nước thải quy mô lớn của thành phố vẫn chưa thể hoàn thiện.Cụ thể TP.HCM đã triển khai Dự án Vệ sinh môi trường thành phố với mục tiêu cải thiện chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Giai đoạn 1 hoàn thành từ năm 2012; giai đoạn 2 khởi công từ năm 2015, với tổng vốn hơn 10.600 tỉ đồng, trong đó có nhà máy xử lý nước thải công suất 480.000 mét khối mỗi ngày – đêm, được xem là “mảnh ghép cuối cùng” để hồi sinh hoàn toàn dòng kênh. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai, dự án hiện mới đạt gần 80% khối lượng. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026 và đưa vào vận hành thử nghiệm.Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè từng là biểu tượng cho nỗ lực cải tạo môi trường đô thị của TP.HCM.

Để dòng kênh không tiếp tục “đen lại vì rác”, bên cạnh tiến độ dự án, điều quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người dân trong việc không xả rác xuống kênh, cùng chung tay giữ gìn một dòng chảy xanh – sạch – đẹp giữa lòng thành phố.