Rét đậm, rét hại bao phủ, nhiệt độ Sa Pa giảm còn 5,7 độ C

Dữ liệu quan trắc lúc 7h sáng của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, các khu vực vùng thấp như thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng của huyện Bảo Yên tiệm cận ngưỡng rét hại, nền nhiệt giảm chỉ còn hơn 13 độ C.

Sa Pa chìm trong sương giá (ảnh THSP)

Vùng núi cao như Bắc Hà còn hơn 8 độ C. Riêng thị xã Sa Pa ở độ cao trên 1.200m nhiệt độ ghi nhận còn 5,7 độ C; khu vực đỉnh Fansipan 1 độ C.

Dự báo ngày và đêm 18/12, không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Theo đó, nền nhiệt các khu vực trong tỉnh Lào Cai ít biến đổi rồi tăng nhẹ. Tuy nhiên, rét đậm, rét hại diện rộng vẫn sẽ tiếp tục diễn biến trong một vài ngày tới.

Ngay trước đợt rét này, UBND tỉnh Lào Cai đã ra Công điện khẩn chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường phòng, chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi trên địa bàn.