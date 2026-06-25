Rủi ro từ việc dùng chung tài khoản ChatGPT với người lạ

Dùng chung tài khoản ChatGPT: Tiết kiệm nhưng khó kiểm soát riêng tư

ChatGPT đang trở thành công cụ quen thuộc trong học tập và công việc. Tuy nhiên, mức phí của các gói trả phí không phải lúc nào cũng phù hợp với học sinh, sinh viên hay người mới đi làm. Vì vậy, nhiều người chọn cách rủ bạn bè cùng mua, thậm chí tham gia các nhóm trên mạng xã hội để tìm người dùng chung.

Ông Phan Hoàng Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Với Ngọc Mai, việc chia sẻ tài khoản trước hết xuất phát từ nhu cầu tiết kiệm. Mỗi tháng, thay vì phải trả vài trăm nghìn đồng, mỗi người chỉ cần góp khoảng vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, Mai bắt đầu lo ngại về vấn đề riêng tư. Bởi ChatGPT không chỉ là nơi đặt câu hỏi, mà còn có thể là nơi người dùng tải lên hình ảnh, tài liệu cá nhân hoặc nội dung liên quan đến học tập, công việc.

Không chỉ sinh viên, một số người mới đi làm cũng chọn dùng chung tài khoản để giảm chi phí. Hà Linh, 23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, ban đầu chỉ dùng ChatGPT để sửa câu chữ, dịch nhanh hoặc gợi ý ý tưởng. Nhưng càng dùng thường xuyên, Linh nhận ra có lúc mình đã vô thức đưa lên cả nội dung trao đổi với khách hàng hoặc dữ liệu liên quan đến công việc.

Từ nhu cầu tiết kiệm vài chục nghìn đồng mỗi tháng, việc dùng chung tài khoản ChatGPT với người lạ vì thế không chỉ là chuyện chia sẻ chi phí, mà còn kéo theo nguy cơ mất kiểm soát với những thông tin riêng tư.

Dùng chung tài khoản là chấp nhận đánh đổi rủi ro

Theo ông Phan Hoàng Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, thuộc Tập đoàn Công nghệ G-Group, việc dùng chung tài khoản có thể hiểu giống như việc sống chung trong một không gian với nhiều người. Khi sử dụng tài khoản riêng, mức độ riêng tư được đảm bảo hơn. Nhưng khi dùng chung để tiết kiệm chi phí, người dùng phải chấp nhận rằng quyền riêng tư sẽ bị ảnh hưởng.

Rủi ro đầu tiên là lộ lọt tài liệu cá nhân hoặc tài liệu nội bộ. Nhiều người có thói quen tải tài liệu lên ChatGPT để nhờ tóm tắt, dịch thuật, phân tích hoặc xử lý dữ liệu. Nếu đó là hợp đồng, báo cáo, hồ sơ cá nhân, nội dung công việc hay tài liệu của công ty, việc đưa lên một tài khoản dùng chung có thể khiến người khác cùng sử dụng tài khoản tiếp cận được.

Rủi ro thứ hai là lộ thói quen sinh hoạt, học tập và làm việc. Những câu hỏi người dùng đặt ra cho ChatGPT có thể cho thấy họ đang học gì, làm công việc gì, quan tâm đến vấn đề nào, gặp khó khăn ra sao. Những thông tin này có thể trở thành dữ liệu ban đầu để kẻ xấu nhắm mục tiêu, khai thác hoặc thực hiện các hình thức lừa đảo phù hợp với từng cá nhân.

Một số dấu hiệu cho thấy tài khoản có vấn đề là cấu hình bị thay đổi, xuất hiện cảnh báo đăng nhập lạ hoặc có hoạt động sử dụng bất thường. Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh, ngay từ khi lựa chọn dùng chung tài khoản, người dùng đã cần hiểu rằng nhiều người có thể tiếp cận một phần dữ liệu riêng tư của mình.

Nếu vẫn dùng chung, cần tự đặt giới hạn an toàn

Theo ông Phan Hoàng Giáp, khi đã dùng chung tài khoản ChatGPT, người dùng cần hiểu rằng rủi ro chỉ có thể được giảm thiểu, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn. Bởi việc nhiều người cùng sử dụng một tài khoản đồng nghĩa với việc tính riêng tư trong quá trình sử dụng không còn được bảo đảm như tài khoản cá nhân.

Điều cốt yếu nhất là người dùng không nên tải các dữ liệu cá nhân, tài liệu cá nhân hoặc tài liệu của công ty lên tài khoản dùng chung. Khi đã đưa những dữ liệu này lên, người dùng cần xác định rằng các thông tin đó có nguy cơ bị lộ lọt.

Bên cạnh đó, những câu hỏi hoặc nội dung trao đổi mang tính rất riêng tư cũng cần được hạn chế khi sử dụng tài khoản chung. Lý do là những người cùng dùng tài khoản có thể tiếp cận các nội dung này.

Vì vậy, nếu vẫn lựa chọn dùng chung tài khoản để tiết kiệm chi phí, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi nhập thông tin hoặc tải tài liệu lên ChatGPT. Sự tiện lợi và chi phí thấp hơn không nên khiến người dùng chủ quan với chính dữ liệu riêng tư của mình.