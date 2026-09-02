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Thứ Tư, 14:59, 02/09/2026

Sắc cờ Tổ quốc rực đỏ từ phố thị đến biên cương Lâm Đồng

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VOV.VN - Quốc khánh 2/9, từ phố thị đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới Lâm Đồng, sắc cờ Tổ quốc rực đỏ khắp nẻo đường. Trong từng mái nhà, tình cảm hướng về Bác, về Tổ quốc lan tỏa, làm đậm thêm niềm tự hào dân tộc trong ngày hội non sông.
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Một khu dân cư ở Đà Lạt rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh 2/9.
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Lãnh đạo xã Đam Rông 2 trao ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc tặng một gia đình đồng bào Mông, nơi vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn nhưng luôn đong đầy tình yêu quê hương, đất nước.
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Một em nhỏ người Mông ở Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, nâng niu lá cờ Tổ quốc vừa được trao tặng; sắc đỏ từ đây sẽ hiện diện trước những mái nhà giữa núi rừng vùng cao.
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Người dân xã biên giới Quảng Trực treo trang trọng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhà, chuẩn bị đón ngày Quốc khánh trong không khí ấm áp, thiêng liêng.
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Ông Nông Văn Cắm, xã Cát Tiên 2, bên ảnh Bác Hồ được gia đình gìn giữ trang trọng cùng những giấy khen, kỷ niệm, thể hiện tình cảm bền chặt của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số với vị lãnh tụ kính yêu.
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Người cựu chiến binh ở xã Đạ Huoai chỉnh lại cờ Tổ quốc trước nhà. Ở nhiều vùng quê Lâm Đồng, treo cờ trong dịp Quốc khánh đã trở thành nét đẹp quen thuộc, làm bừng lên sắc đỏ trên từng tuyến đường, ngõ xóm.
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Dọc tuyến đường qua khu dân cư ở một xã vùng cao, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tạo nên một dải đỏ rực rỡ giữa màu xanh của cây trái, núi đồi.
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Tại xã biên giới Quảng Trực, các lực lượng trên địa bàn cùng treo cờ Tổ quốc trên những tuyến đường vùng biên, góp phần tô đậm khí thế ngày lễ nơi phên giậu Tổ quốc.
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Cán bộ, lực lượng vũ trang và đoàn viên cùng người dân treo cờ Tổ quốc trước các mái nhà ở xã biên giới Quảng Trực, đưa sắc đỏ ngày lễ về tận từng khu dân cư.
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Những lá cờ Tổ quốc nối dài hai bên tuyến đường qua vùng quê Lâm Đồng, tạo nên bức tranh rực đỏ, làm nổi bật khí thế ngày Quốc khánh từ vùng cao đến miền biên viễn.
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Ở miền biển Lâm Đồng, cờ đỏ sao vàng tung bay trên tuyến kè ven biển, khép lại hành trình sắc cờ từ phố núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến biên giới và duyên hải trong ngày hội lớn của dân tộc.

 

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Cần Thơ rực sắc cờ tự hào trong ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), nhiều tuyến đường, các hẻm khu dân cư, những nơi lưu giữ lịch sử, cả quán cà phê, ăn uống trên địa bàn TP Cần Thơ đều trang trí sắc cờ Tổ quốc đỏ thắm.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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