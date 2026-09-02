Sắc cờ Tổ quốc rực đỏ từ phố thị đến biên cương Lâm Đồng

VOV.VN - Quốc khánh 2/9, từ phố thị đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới Lâm Đồng, sắc cờ Tổ quốc rực đỏ khắp nẻo đường. Trong từng mái nhà, tình cảm hướng về Bác, về Tổ quốc lan tỏa, làm đậm thêm niềm tự hào dân tộc trong ngày hội non sông.