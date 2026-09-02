Sắc cờ Tổ quốc rực đỏ từ phố thị đến biên cương Lâm Đồng
VOV.VN - Quốc khánh 2/9, từ phố thị đến vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới Lâm Đồng, sắc cờ Tổ quốc rực đỏ khắp nẻo đường. Trong từng mái nhà, tình cảm hướng về Bác, về Tổ quốc lan tỏa, làm đậm thêm niềm tự hào dân tộc trong ngày hội non sông.
VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), nhiều tuyến đường, các hẻm khu dân cư, những nơi lưu giữ lịch sử, cả quán cà phê, ăn uống trên địa bàn TP Cần Thơ đều trang trí sắc cờ Tổ quốc đỏ thắm.